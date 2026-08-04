Piekło zamarzło! The Legend of Zelda po raz pierwszy w historii z polską wersją językową

Samo Nintendo już wcześniej opisywało swoją nową produkcję tak: – Klasyk z N64, odrodzony jako pełny remake na Nintendo Switch 2. Doświadcz Ocarina of Time z oszałamiającą grafiką, zaktualizowanymi projektami i ponadczasową rozgrywką. W praktyce to na razie jedyne szczegóły, jakie znamy, bo poza krótkim teaserem z Nintendo Direct nie pokazano nam jeszcze żadnych materiałów z gry. Ba, nie znamy nawet daty jej premiery. Niemniej niedawno pojawiły się doniesienia o możliwym listopadowym terminie. Wskazywać na to mają premiery nowych figurek amiiibo, które często są powiązane z wypuszczaniem na rynek nowych gier.

Polska społeczność już od dawna sygnalizowała potrzebę wydania The Legend of Zelda w naszym języku. Wiosną powstała nawet petycja, w której domagano się spolszczenia dwóch ostatnich odsłon cyklu, a więc Breath of the Wild oraz Tears of the Kingdom. W momencie pisania tego newsa pod inicjatywą tą podpisało się ponad 2 tysiące osób.