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Piekło zamarzło! The Legend of Zelda po raz pierwszy w historii z polską wersją językową

Maciej Petryszyn
2026/08/04 14:15
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Wydawało się to niemożliwe, a jednak! Po raz pierwszy w historii jedna z najważniejszych serii Nintendo doczeka się polskiego języka.

Japończycy najwyraźniej zaczęli wreszcie dostrzegać nasz kraj. W efekcie kolejna ich gra zostanie zlokalizowana.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time
The Legend of Zelda: Ocarina of Time

The Legend of Zelda: Ocarina of Time po polsku

Mowa tutaj o nadchodzącym The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Będzie to remake legendarnej produkcji, która pierwotnie wydana została jeszcze w listopadzie 1998 roku, a więc w czasach Nintendo 64. Tytuł ten uważany jest za jedną z najlepszych gier nie tylko w całym cyklu TLoZ, ale w ogóle w historii branży. Dość powiedzieć, że to jedyna produkcja, która na Metacriticu może pochwalić się średnią ocen na poziomie 99 na 100. Tak czy inaczej, gdy z pozycji konsoli wejdziemy do Nintendo eShopu i znajdziemy zakładkę Ocarina of Time, to w sekcji ze wspieranymi językami znajdziemy również polski. To bez wątpienia ogromne wydarzenie dla całej rodzimej społeczności Nintendo Switch 2.

GramTV przedstawia:

Samo Nintendo już wcześniej opisywało swoją nową produkcję tak: – Klasyk z N64, odrodzony jako pełny remake na Nintendo Switch 2. Doświadcz Ocarina of Time z oszałamiającą grafiką, zaktualizowanymi projektami i ponadczasową rozgrywką. W praktyce to na razie jedyne szczegóły, jakie znamy, bo poza krótkim teaserem z Nintendo Direct nie pokazano nam jeszcze żadnych materiałów z gry. Ba, nie znamy nawet daty jej premiery. Niemniej niedawno pojawiły się doniesienia o możliwym listopadowym terminie. Wskazywać na to mają premiery nowych figurek amiiibo, które często są powiązane z wypuszczaniem na rynek nowych gier.

Polska społeczność już od dawna sygnalizowała potrzebę wydania The Legend of Zelda w naszym języku. Wiosną powstała nawet petycja, w której domagano się spolszczenia dwóch ostatnich odsłon cyklu, a więc Breath of the Wild oraz Tears of the Kingdom. W momencie pisania tego newsa pod inicjatywą tą podpisało się ponad 2 tysiące osób.

Tagi:

News
Nintendo
polska wersja językowa
remake
The Legend of Zelda
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Switch 2
Nintendo Switch 2
język polski
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112