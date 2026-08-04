Piekło zamarzło! The Legend of Zelda po raz pierwszy w historii z polską wersją językową

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The Legend of Zelda: Ocarina of Time po polsku
Mowa tutaj o nadchodzącym The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Będzie to remake legendarnej produkcji, która pierwotnie wydana została jeszcze w listopadzie 1998 roku, a więc w czasach Nintendo 64. Tytuł ten uważany jest za jedną z najlepszych gier nie tylko w całym cyklu TLoZ, ale w ogóle w historii branży. Dość powiedzieć, że to jedyna produkcja, która na Metacriticu może pochwalić się średnią ocen na poziomie 99 na 100. Tak czy inaczej, gdy z pozycji konsoli wejdziemy do Nintendo eShopu i znajdziemy zakładkę Ocarina of Time, to w sekcji ze wspieranymi językami znajdziemy również polski. To bez wątpienia ogromne wydarzenie dla całej rodzimej społeczności Nintendo Switch 2.
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