Capcom stworzył specjalną katanę do Onimusha: Way of the Sword. Wszystko po to, by miecze brzmiały bardziej brutalnie

Tak wyglądał proces tworzenia nowej odsłony serii.

Twórcy Onimusha: Way of the Sword zdradzili jeden z bardziej nietypowych sekretów produkcji gry. Aby uzyskać odpowiednie efekty dźwiękowe podczas starć na miecze, zespół Capcomu stworzył specjalnie zaprojektowaną katanę. Celem było uzyskanie surowego, agresywnego brzmienia, które lepiej odda styl walki głównego bohatera. Onimusha: Way of the Sword – ciekawe materiały zza kulis Podczas wizyty redakcji PC Gamer w siedzibie Capcomu w Osace dyrektor dźwięku Shunichi Suwa opowiedział o procesie tworzenia efektów audio do gry. Jak wyjaśnił, zespół korzystał z prawdziwych mieczy i pochew, zwłaszcza podczas nagrywania odgłosów wyciągania oraz chowania broni. Okazało się jednak, że realistyczne używanie prawdziwej katany nie zapewniało efektu, którego oczekiwali twórcy.

Dlatego w studiu Foley przygotowano specjalną katanę o grubszym ostrzu i charakterystycznym wygięciu w kształcie litery „S”. W połączeniu z różnymi rodzajami metalu oraz kamieni pozwoliła ona uzyskać znacznie bardziej charakterystyczne dźwięki. Jak tłumaczy Suwa, celem nie było stworzenie czystego i eleganckiego odgłosu uderzających o siebie ostrzy. Nie zależało nam na czystym brzmieniu mieczy. Chcieliśmy uzyskać bardzo surowy, szorstki dźwięk – taki, który przypomina tarcie metalu o metal i podkreśla brutalność starć.

GramTV przedstawia:

Podczas prezentacji dziennikarze mogli nawet samodzielnie przeciągnąć specjalnym mieczem po stalowym pręcie budowlanym. Właśnie taki charakterystyczny zgrzyt usłyszymy w grze podczas blokowania i parowania ciosów. Według Capcomu projekt efektów audio był ściśle powiązany z osobowością głównego bohatera, Miyamoto Musashiego. Choć jest on mistrzem szermierki, jego styl walki opiera się przede wszystkim na sile i potężnych, zdecydowanych cięciach. Twórcy chcieli, aby gracze odczuli tę fizyczność nie tylko poprzez animacje, ale również dzięki odpowiednio zaprojektowanym efektom dźwiękowym. Dla kontrastu rywal Musashiego, Sasaki Ganryu, walczy w znacznie bardziej płynny i elegancki sposób, co również znajduje odzwierciedlenie w oprawie audio. Onimusha: Way of the Sword zadebiutuje 4 września na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S.