Devil May Cry 6 coraz bliżej? Capcom ma powody, by wrócić do kultowej serii

Wyniki sprzedaży Devil May Cry 5 zaskoczyły nawet największych fanów. Po siedmiu latach od premiery gra radzi sobie lepiej niż kiedykolwiek.

Choć od premiery Devil May Cry 5 minęło już ponad siedem lat, seria Capcomu wciąż ma się znakomicie. Najnowsze dane finansowe japońskiego wydawcy pokazują, że w ostatnim roku fiskalnym produkcja sprzedała się w aż 2,7 mln egzemplarzy. To najlepszy roczny wynik w historii gry. Devil May Cry 5 jest wciąż bardzo popularny. Kiedy kolejna odsłona? Łączna sprzedaż Devil May Cry 5 zbliża się już do 13 milionów kopii, co czyni ją jedną z największych komercyjnych sukcesów w historii Capcomu. Co istotne, mówimy o grze wydanej jeszcze w 2019 roku. Choć Capcom nie zapowiedział jeszcze Devil May Cry 6, wielu obserwatorów branży uważa, że tak dobre wyniki znacząco zwiększają szanse na powstanie kolejnej odsłony serii.

Jednym z powodów niespodziewanego wzrostu zainteresowania może być także serial animowany Devil May Cry od Netfliksa. Niedawno na platformie zadebiutował jego drugi sezon, który ponownie zwrócił uwagę widzów na markę Capcomu. Niewykluczone więc, że produkcja stała się dla wydawcy skutecznym narzędziem promocji gry, zachęcając zarówno nowych odbiorców, jak i dawnych fanów do sięgnięcia po przygody Dantego.

GramTV przedstawia:

Oczywiście nie bez znaczenia pozostają także regularne promocje na Steamie oraz konsolach PlayStation i Xbox, dzięki którym gra często trafia do sprzedaży za znacznie niższą cenę niż w dniu premiery. Jeśli Capcom zdecyduje się kontynuować markę, najbardziej naturalnym krokiem wydaje się właśnie Devil May Cry 6. Piąta część pozostawiła po sobie kilka otwartych wątków fabularnych, a przyjęcie gry przez graczy i recenzentów było bardzo dobre. Alternatywą mógłby być reboot lub spin-off, ale wcześniejsze eksperymenty tego typu spotykały się z mieszanymi reakcjami fanów. Na razie Capcom skupia się na kolejnym wydaniu istniejącej gry. Już 23 czerwca na Nintendo Switch 2 zadebiutuje Devil May Cry 5: Devil Hunter Edition. Będzie to pierwsza wersja produkcji dostępna na platformie Nintendo. Oficjalnej zapowiedzi Devil May Cry 6 wciąż nie ma, ale przy takich wynikach sprzedaży trudno wyobrazić sobie scenariusz, w którym Capcom na dobre porzuca jedną ze swoich najbardziej rozpoznawalnych i dochodowych marek.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









