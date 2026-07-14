Najlepszy Star Treka powoli dobija do brzegu, ale jego gwiazda nie zamyka sobie drzwi. Fani science fiction mogą liczyć na jego powrót

Już wkrótce powróci Star Trek: Nieznane nowe światy. Tymczasem jeden z najważniejszych aktorów serialu zabrał głos na temat swojej przyszłości w uniwersum.
Premiera czwartego sezonu Star Trek: Nieznane nowe światy zbliża się wielkimi krokami, ale fani już teraz zastanawiają się, co wydarzy się po zakończeniu serialu. Produkcja zakończy się na piątym sezonie, którego zdjęcia zostały już ukończone. Czy oznacza to definitywne pożegnanie z jedną z najważniejszych postaci współczesnego Star Treka?
„Nigdy nie mów nigdy” – mówi odtwórca roli Pike'a
Anson Mount, od kilku lat wcielający się w kapitana Christophera Pike'a, przyznał w rozmowie z TV Insider, że nie wyklucza powrotu do uniwersum w przyszłości. Jednocześnie podkreśla, że w branży filmowej niczego nie można planować z wyprzedzeniem.
Nauczyłem się w tym zawodzie, żeby nigdy nie mówić 'nigdy'. Kto wie? Ale jednocześnie trzeba umieć nie przywiązywać się do takich rzeczy. Żyć chwilą. To lekcja aktorstwa, ale też lekcja życia. Dlatego mówię: nigdy nie wiadomo. Kiedyś zadzwonił do mnie Kevin Feige i zaproponował powrót jako Black Bolt. To było wspaniałe. Nigdy nie mów nigdy. Ale jednocześnie nie trzymaj się kurczowo żadnych oczekiwań.
Mount zdradził również, że możliwość zagrania kapitana Enterprise przez cały czas pozostawała dla niego czymś wyjątkowym. Mimo siedmiu lat spędzonych w świecie Star Treka, nie przestał odczuwać zachwytu.
GramTV przedstawia:
Mama pokazała mi Star Treka, gdy miałem siedem albo osiem lat. To najdłużej trwające uczucie. Moja praca wydaje mi się przez to nierealna. Dosłownie każdego dnia, aż do zdjęć do ostatniego odcinka, zdarzały się chwile, gdy rozglądałem się po planie i myślałem: 'Nie mogę uwierzyć, że jestem w Star Treku'. A zaraz potem: 'Nie mogę uwierzyć, że jestem kapitanem Enterprise'. Jako dziecko właśnie w to bawiłem się najbardziej.
Choć finałowy, piąty sezon został już nakręcony, widzowie wciąż czekają na premierę czwartej odsłony. Star Trek: Nieznane nowe światy powróci z nowymi odcinkami już 24 lipca. W Polsce serial będzie emitowany w SkyShowtime.
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