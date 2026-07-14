Najlepszy Star Treka powoli dobija do brzegu, ale jego gwiazda nie zamyka sobie drzwi. Fani science fiction mogą liczyć na jego powrót

Już wkrótce powróci Star Trek: Nieznane nowe światy. Tymczasem jeden z najważniejszych aktorów serialu zabrał głos na temat swojej przyszłości w uniwersum.

Premiera czwartego sezonu Star Trek: Nieznane nowe światy zbliża się wielkimi krokami, ale fani już teraz zastanawiają się, co wydarzy się po zakończeniu serialu. Produkcja zakończy się na piątym sezonie, którego zdjęcia zostały już ukończone. Czy oznacza to definitywne pożegnanie z jedną z najważniejszych postaci współczesnego Star Treka?

„Nigdy nie mów nigdy” – mówi odtwórca roli Pike'a

Anson Mount, od kilku lat wcielający się w kapitana Christophera Pike'a, przyznał w rozmowie z TV Insider, że nie wyklucza powrotu do uniwersum w przyszłości. Jednocześnie podkreśla, że w branży filmowej niczego nie można planować z wyprzedzeniem.