Jeden z najlepszych horrorów roku błyskawicznie trafia na VOD. Znamy datę premiery

Backrooms. Bez wyjścia wciąż przyciąga widzów do kin, ale już za kilka dni zadebiutuje w dystrybucji cyfrowej. To kolejny dowód na ogromny sukces niskobudżetowego horroru.

Jeszcze kilka tygodni temu Backrooms. Bez wyjścia był jedną z największych niespodzianek tegorocznego box office'u. Horror wyreżyserowany przez Kane'a Parsonsa zarobił już 361 mln dolarów, choć jego budżet wyniósł zaledwie 10 mln dolarów. Teraz produkcja szykuje się do podboju rynku VOD. Backrooms. Bez wyjścia trafi na VOD Jak informuje serwis Deadline, Backrooms. Bez wyjścia trafi do amerykańskiej dystrybucji cyfrowej już 14 lipca. Film będzie można zarówno kupić, jak i wypożyczyć. Premiera na VOD nastąpi zaledwie 46 dni po debiucie kinowym.

Co ciekawe, produkcja nadal radzi sobie znakomicie na dużym ekranie. W szóstym tygodniu wyświetlania zajęła 7. miejsce amerykańskiego box office'u, dokładając kolejne 5,2 mln dolarów do swojego wyniku. Studio A24 dodatkowo postanowiło podtrzymać zainteresowanie widzów, wprowadzając do kin rozszerzoną wersję filmu z 16 minutami nowych scen.

GramTV przedstawia:

Backrooms. Bez wyjścia opowiada historię Clarka, który odkrywa w podziemiach swojego sklepu przejście do tajemniczej przestrzeni przypominającej labirynt nieskończonych, pustych korytarzy. Gdy mężczyzna znika bez śladu, jego terapeutka rozpoczyna własne śledztwo, trafiając do miejsca, w którym prawa czasu i przestrzeni przestają obowiązywać. Sukces filmu to kolejny przykład rosnącej siły twórców wywodzących się z YouTube. Kane Parsons dołączył tym samym do grona internetowych twórców, którzy z powodzeniem przenieśli swoją wyobraźnię na wielki ekran. Wraz z wcześniejszym horrorem Obsesja pokazuje to, że niskobudżetowe produkcje potrafią dziś skutecznie rywalizować z wysokobudżetowymi widowiskami Hollywood, zwłaszcza wśród przedstawicieli młodego pokolenia. Na razie nie wiadomo, kiedy Backrooms. Bez wyjścia zadebiutuje na platformach VOD poza Stanami Zjednoczonymi. Jeśli jednak utrzyma dotychczasowe tempo, premiera na kolejnych rynkach nie powinna długo potrwać. Przeczytaj recenzję filmu Backrooms. Bez wyjścia

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









