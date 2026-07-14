Mortal Kombat 3 może jednak nie powstać? Nowa część ma problemy, a reżyser studzi oczekiwania fanów

Czyżby seria adaptacji słynnych gier miała zakończyć się na dwóch częściach?

Choć Mortal Kombat 2 ustanowił kilka rekordów filmowej serii, realizacja kolejnej odsłony wciąż nie jest przesądzona. Reżyser Simon McQuoid przyznał, że Warner Bros. i New Line Cinema zamierza najpierw przeanalizować pełne wyniki finansowe produkcji, obejmujące nie tylko wpływy z kin, lecz także sprzedaż cyfrową, wydania fizyczne i przyszłą popularność w HBO Max. Mortal Kombat 3 – film wciąż nie otrzymał zielonego światła od Warner Bros Simon McQuoid zadebiutował jako reżyser pełnometrażowego filmu przy okazji Mortal Kombat z 2021 roku. Następnie powrócił za kamerę kontynuacji, w której do obrońców Ziemskiego Wymiaru dołączył Johnny Cage grany przez Karla Urbana. Bohaterowie stanęli tym razem do walki z Shao Kahnem oraz wojownikami Pozaświata.

Jeszcze przed premierą sequela pojawiły się doniesienia, że rozpoczęło przygotowania do Mortal Kombat 3. Scenarzysta Jeremy Slater potwierdził również, że został poproszony o rozpoczęcie prac nad historią kolejnej części. Nie oznacza to jednak, że studio oficjalnie zatwierdziło rozpoczęcie produkcji. W rozmowie z serwisem JoBlo, przeprowadzonej przy okazji premiery filmu na VOD, Simon McQuoid zaznaczył, że na konkretną decyzję trzeba jeszcze poczekać: Myślę, że cały cykl życia tego filmu musi dobiec końca, zanim będzie można oficjalnie cokolwiek ogłosić. Powiedziałbym więc, że musimy poczekać i zobaczyć. Mortal Kombat 2 osiągnął lepsze wyniki niż poprzednia część zarówno pod względem ocen krytyków, jak i wpływów z kin. Produkcja uzyskała 64 procent pozytywnych recenzji w serwisie Rotten Tomatoes, stając się pierwszą aktorską adaptacją serii z pozytywnym wynikiem w tym serwisie. Dla porównania film z 2021 roku zakończył swoją drogę z rezultatem 55 procent. Kontynuacja zarobiła na całym świecie ponad 129 milionów dolarów. Tym samym nieznacznie wyprzedziła Mortal Kombat w reżyserii Paula W. S. Andersona i została najbardziej dochodową kinową odsłoną cyklu. Budżet filmu wynosił jednak około 80 milionów dolarów, czyli o 25 milionów więcej niż koszt realizacji poprzedniej części.

GramTV przedstawia:

Takie wyniki nie muszą oznaczać, że produkcja przyniosła oczekiwany zysk. Wpływy z biletów są dzielone między kina i dystrybutora, a podawany budżet zazwyczaj nie obejmuje kosztów promocji. To właśnie dlatego New Line Cinema może czekać na dane z pozostałych kanałów dystrybucji. Mortal Kombat 2 trafił do sprzedaży cyfrowej 9 czerwca 2026 roku. Wydania na płytach Blu-ray i 4K UHD mają zadebiutować 28 lipca 2026 roku. Film pojawi się również w HBO Max, ale Warner Bros. nie podało jeszcze oficjalnej daty jego premiery w serwisie. Popularność produkcji w streamingu może mieć kluczowe znaczenie dla przyszłości serii. Pierwszy Mortal Kombat odniósł duży sukces w HBO Max, gdzie pojawił się jednocześnie z premierą kinową ze względu na sytuację związaną z pandemią. Studio będzie teraz liczyć, że kontynuacja również przyciągnie dużą widownię przed telewizory. Prace nad scenariuszem Mortal Kombat 3 mogą więc trwać, ale rozpoczęcie zdjęć nie zostało jeszcze oficjalnie zatwierdzone. Wszystko wskazuje na to, że ostateczna decyzja zapadnie dopiero po podsumowaniu sprzedaży filmu na VOD oraz jego wyników w HBO Max. Mortal Kombat 2 – recenzja filmu. Zamiast spektakularnego Fatality otrzymaliśmy marne Babality

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

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