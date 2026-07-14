Zagra we Władcy Pierścieni. Problem w tym, że jeszcze nie przeczytała książek

Anya Taylor-Joy dołączyła do obsady Polowania na Golluma, ale dopiero teraz zamierza nadrobić twórczość J.R.R. Tolkiena.

Jak wiemy, Anya Taylor-Joy zadebiutuje w świecie Śródziemia za sprawą filmu Polowanie na Golluma. Film ma trafić na ekrany w 2027 roku, a aktorka przypadła rola tajemniczej, elfiej postaci. Okazuje się jednak, że aktorka do tej pory nie przeczytała ani jednej książki J.R.R. Tolkiena. Jak sama przyznała, zamierza to zmienić jeszcze przed premierą nowej produkcji.

Najpierw Harry Potter, teraz czas na Tolkiena

Podczas premiery serialu Lucky aktorka zdradziła, że dopiero przygotowuje się do lektury Władcy Pierścieni.