Zagra we Władcy Pierścieni. Problem w tym, że jeszcze nie przeczytała książek

Anya Taylor-Joy dołączyła do obsady Polowania na Golluma, ale dopiero teraz zamierza nadrobić twórczość J.R.R. Tolkiena.
Jak wiemy, Anya Taylor-Joy zadebiutuje w świecie Śródziemia za sprawą filmu Polowanie na Golluma. Film ma trafić na ekrany w 2027 roku, a aktorka przypadła rola tajemniczej, elfiej postaci. Okazuje się jednak, że aktorka do tej pory nie przeczytała ani jednej książki J.R.R. Tolkiena. Jak sama przyznała, zamierza to zmienić jeszcze przed premierą nowej produkcji.
Najpierw Harry Potter, teraz czas na Tolkiena
Podczas premiery serialu Lucky aktorka zdradziła, że dopiero przygotowuje się do lektury Władcy Pierścieni.
Właściwie zaraz zabieram się za czytanie książek. Jako dziecko błędnie uważałam, że można być albo fanem Harry'ego Pottera, albo Władcy Pierścieni. Nikt mi tego nie powiedział – sama sobie to wymyśliłam. Na szczęście w czasie pandemii obejrzałam wszystkie filmy z serii Władca Pierścieni i okazało się, że można kochać obie te historie. I nawet powinno się.
Taylor-Joy zapytano również o reakcję na angaż do nowego filmu osadzonego w Śródziemiu.
To świetna zabawa. Jeśli na moim nagrobku będzie napisane: 'Śmiercionośny elf', uznam, że dobrze wykorzystałam życie. Naprawdę nie mogę się doczekać.
GramTV przedstawia:
W Polowanie na Golluma aktorka wcieli się w Seren, elfkę z leśnego królestwa Thranduila, opisywaną jako zaufana i niezwykle skuteczna agentka króla. Dołączy tym samym do nowych twarzy serii, wśród których znaleźli się także Kate Winslet, Leo Woodall i Jamie Dornan, który przejął rolę Aragorna po Viggo Mortensenie.
Film w reżyserii Andy'ego Serkisa, ponownie wcielającego się w Golluma, opowie o wydarzeniach rozgrywających się pomiędzy Hobbitem a Drużyną Pierścienia. Historia skupi się na misji Aragorna, który tropił Golluma na polecenie Gandalfa. W obsadzie powrócą również Ian McKellen, Elijah Wood oraz Lee Pace.
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