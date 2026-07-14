27 lat później George Lucas wciąż broni najbardziej kontrowersyjnej postaci z Gwiezdnych wojen. „Widzowie nie wiedzą, co chcą zobaczyć”

Ten bohater miał otrzymać zupełnie inną historię.

George Lucas ponownie odniósł się do krytyki, która przez lata towarzyszyła prequelowej trylogii Gwiezdnych wojen. Twórca sagi znów stanął w obronie Jar Jara Binksa i przypomniał, że wcześniej podobne reakcje wywoływali między innymi C-3PO, R2-D2 oraz Ewoki. Gwiezdne wojny – George Lucas wciąż broni Jar Jar Binksa Premiera filmu Gwiezdne wojny: Część I - Mroczne widmo w 1999 roku podzieliła fanów uniwersum. Jednym z najczęściej krytykowanych elementów produkcji był Jar Jar Binks, którego zachowanie i sposób mówienia nie przypadły do gustu części starszej publiczności. Negatywne reakcje były na tyle intensywne, że poważnie odbiły się na życiu Ahmeda Besta, aktora wcielającego się w tę postać.

W dokumencie Light & Magic, dostępnym na platformie Disney+, Best opowiedział o emocjonalnych konsekwencjach nagonki. Przyznał również, że w najtrudniejszym momencie pojawiły się u niego myśli samobójcze. George Lucas miał przez cały ten czas wspierać aktora i przekonywać go, że wraz z upływem lat widzowie inaczej spojrzą na Jar Jara. Po 27 latach odbiór prequelowej trylogii rzeczywiście uległ zmianie. Pokolenie, które wychowało się na przygodach Anakina Skywalkera, Obi-Wana Kenobiego i Ahsoki Tano, stanowi obecnie dużą część społeczności skupionej wokół marki. Również Jar Jar Binks nie wywołuje już tak negatywnych emocji jak bezpośrednio po swojej premierze. W rozmowie z magazynem A Rabbit’s Foot Lucas wyjaśnił, że podczas pracy nad swoimi filmami nie chciał kierować się opiniami grup fokusowych ani oczekiwaniami najbardziej aktywnych fanów: Nie lubię grup fokusowych. Widzowie nie wiedzą, co chcą zobaczyć. Reżyser przypomniał, że krytyka kierowana w stronę Jar Jara nie była w historii Gwiezdnych wojen niczym wyjątkowym. Podobne głosy pojawiały się już przy wcześniejszych częściach serii. Krytycy oraz fani, którzy mieli dziesięć lat, kiedy oglądali pierwszy film, i trzynaście lat, gdy zobaczyli drugi, narzekali, że nie chcą oglądać produkcji dla dzieci. Mówili: “Och, to straszne. Jar Jar Binks jest okropny”.

GramTV przedstawia:

Lucas zauważył, że R2-D2 i C-3PO również początkowo nie spotkali się z powszechnym uznaniem. Według niego pojawiały się nawet naciski, aby usunąć C-3PO z opowieści. Sytuacja powtórzyła się przy okazji Powrotu Jedi z 1983 roku, kiedy część widzów krytykowała obecność Ewoków. Wszyscy mówili to samo o R2-D2 i C-3PO. Na początku wywierano na mnie ogromną presję, żebym pozbył się C-3PO. Później, przy trzecim filmie, ludzie powtarzali to samo na temat Ewoków. Pytali: “Co ty wyprawiasz? Pozbądź się tych pluszowych misiów. Chcemy zobaczyć film dla dorosłych”. Historia Ahmeda Besta także znalazła pozytywne zakończenie. Aktor powrócił do uniwersum jako mistrz Jedi Kelleran Beq w trzecim sezonie serialu The Mandalorian. Jego występ został dobrze przyjęty przez fanów, a sam Best może obecnie liczyć na znacznie większą sympatię widzów. Trylogia prequeli stała się jednocześnie jednym z najważniejszych fundamentów współczesnych Gwiezdnych wojen. To właśnie z tego okresu czerpały między innymi serial Wojny klonów oraz powiązane z nim produkcje. Motywy, bohaterowie i wydarzenia znane z filmów Lucasa nadal regularnie pojawiają się w kolejnych projektach Lucasfilmu. George Lucas od lat podkreślał, że Gwiezdne wojny były tworzone przede wszystkim z myślą o młodszych widzach. Dorośli mieli stanowić dodatkową część publiczności, a nie grupę, której oczekiwania powinny całkowicie determinować kierunek rozwoju serii. Twórca sagi krytykował również film Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy, zarzucając mu nadmierne poleganie na znanych pomysłach i brak odwagi potrzebnej do pokazania czegoś nowego. Gdy Ostatni Jedi podjął próbę odejścia od części schematów, Lucasfilm spotkał się z silnym sprzeciwem widzów, a następnie zmienił kierunek kolejnej produkcji. Przyszły rok przyniesie 50. rocznicę narodzin Gwiezdnych wojen. Jednym z projektów mających otworzyć następny etap rozwoju marki jest Star Wars: Starfighter w reżyserii Shawna Levy’ego.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.