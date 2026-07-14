Jedno z najbardziej docenionych science fiction 2026 roku z datą premiery na VOD. Film już za chwilę obejrzycie w domu

Ujawniono datę premiery nowego filmu Stevena Spielberga na streamingu.

Najnowsze widowisko science fiction Stevena Spielberga prawdopodobnie już w przyszłym tygodniu trafi do dystrybucji cyfrowej. Dzień objawienia pojawiło się w ofercie Amazonu, choć wytwórnia Universal Pictures nie potwierdziła jeszcze oficjalnie tego terminu. Dzień objawienia – film science fiction od Stevena Spielberga ma datę premiery na VOD Według informacji zamieszczonych na stronie Amazonu cyfrowa premiera Dzień objawienia została wyznaczona na 20 lipca. Produkcja trafiłaby zatem do domowej dystrybucji nieco ponad miesiąc po kinowym debiucie, która odbyła się 12 czerwca. Obecnie sam Universal Pictures nie opublikował komunikatu potwierdzającego tę datę, a karta filmu w amerykańskim Amazonie nadal informuje jedynie, że termin premiery zostanie podany wkrótce.

Dzień objawienia jest kolejną współpracą Spielberga ze scenarzystą Davidem Koeppem. Fabuła koncentruje się na doktorze Danielu Kellnerze, specjaliście od cyberbezpieczeństwa granym przez Josha O’Connora. Bohater zdobywa dowody potwierdzające obecność istot pozaziemskich na Ziemi i postanawia ujawnić je opinii publicznej. Drugą ważną postacią jest meteorolożka Margaret Fairchild, w którą wciela się Emily Blunt. Kobieta zaczyna przejawiać zdolności psychiczne powiązane z przybyszami. W obsadzie znaleźli się również Colin Firth, Eve Hewson oraz Colman Domingo. Film spotkał się z przeważnie pozytywnymi opiniami krytyków, lecz jego wynik finansowy trudno uznać za jednoznaczny sukces. Dzień objawienia zarobiło dotychczas około 229,1 miliona dolarów na całym świecie. Budżet produkcyjny miał wynosić 115 milionów dolarów, co oznacza, że przychody z kin są niemal dwukrotnie wyższe od kosztów realizacji. Nie uwzględniają one jednak wydatków na promocję ani części wpływów zatrzymywanych przez kina.

GramTV przedstawia:

Według branżowych doniesień kampania reklamowa mogła kosztować około 80 milionów dolarów. Całkowite wydatki związane z produkcją i marketingiem sięgałyby więc około 195 milionów dolarów. Eksperci wskazywali, że film musiałby zarobić globalnie mniej więcej 300 milionów dolarów, aby osiągnąć rentowność podczas dystrybucji kinowej. Dzień objawienia nie zdołało jak dotąd przekroczyć tego poziomu. Nie oznacza to jednak, że najnowsza produkcja Spielberga okazała się całkowitą porażką. Film rozpoczął wyświetlanie od wyniku wynoszącego około 93 miliony dolarów na świecie. Było to najlepsze globalne otwarcie oryginalnej produkcji Spielberga, która nie korzystała z rozpoznawalnej marki ani istniejącego wcześniej cyklu. Dzień objawienia – recenzja filmu. Temat zastępczy

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

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