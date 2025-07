OD jest bezpieczne. Microsoft nie zrezygnował z horroru od Kojima Productions

W tym miejscu warto wspomnieć, że pierwszy zwiastun OD mieliśmy okazję zobaczyć w trakcie The Game Awards 2023. Niestety od tamtej pory nie otrzymaliśmy żadnych szczegółów na temat wspomnianej produkcji. W ostatnim czasie Kojima Productions skupiało się bowiem na promocji Death Stranding 2: On The Beach, które zadebiutowało pod koniec czerwca na PlayStation 5.

Na koniec przypomnijmy, że OD powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach Xbox Series X/S. Zgodnie z zapowiedziami wspomniany tytuł ma być reprezentantem „nowego medium” i zatrzeć granice pomiędzy grą a filmem. Na ten moment nie znamy jednak nawet przybliżonego terminu premiery horroru od Kojima Productions.