Star Trek po raz pierwszy od niemal 60 lat zamienia science fiction na grozę. Fani wreszcie się doczekali

Nietypowa premiera w popularnym uniwersum już tej jesieni.

Choć uniwersum Star Treka wielokrotnie flirtowało z horrorem, od dziesięcioleci nie doczekaliśmy się całej historii osadzonej w tym klimacie (prócz pojedynczych odcinków niektórych seriali). Teraz ma się to zmienić. Jesienią zadebiutuje nowa opowieść, która zabierze fanów na pokład jednej z najbardziej kultowych stacji w historii całej serii. Stacja kosmiczna doczeka się mrocznej historii Jak informuje Nerdist, w październiku zadebiutuje czteroczęściowa miniseria Star Trek: Holo-Ween II, przygotowana przez wydawnictwo IDW. Za scenariusz odpowiada Alex Segura, natomiast ilustracje przygotowuje Bailie Rosenlund. Kolejne zeszyty będą ukazywać się co tydzień przez cały październik, budując atmosferę tuż przed Halloween.

Tym razem akcja przeniesie się na pokład stacji kosmicznej znanej z jednego z najbardziej cenionych seriali w historii marki. W przeddzień ważnego szczytu dyplomatycznego dochodzi do awarii systemów łączności, a napięcie błyskawicznie narasta. Gdy jeden z członków załogi zostaje oskarżony o morderstwo, atmosfera podejrzeń zaczyna wymykać się spod kontroli. Ważną rolę odegrają między innymi Worf, Jadzia Dax, Odo i doktor Bashir, a znacząca część wydarzeń rozegra się w salach holograficznych, gdzie – jak zapowiadają twórcy – dochodzi do wyjątkowo niepokojących wydarzeń.

GramTV przedstawia:

Co ciekawe, będzie to pierwsza halloweenowa opowieść osadzona w realiach Star Trek: Stacja kosmiczna. Sam motyw Halloween pojawił się w telewizyjnym Star Treku zaledwie raz – w odcinku oryginalnej serii z 1967 roku. W ostatnich latach wydawnictwo IDW próbowało już wskrzesić ten klimat w komiksie poświęconym załodze Star Trek: Następne pokolenie, jednak dopiero teraz podobna historia trafi do bohaterów jednego z najpopularniejszych seriali całej franczyzy. Choć tym razem nie mówimy o nowym serialu ani filmie, dla wielu fanów może to być spełnienie marzeń. Uniwersum Star Treka od dawna udowadniało, że świetnie odnajduje się w bardziej mrocznych historiach, a październikowa premiera pokaże, jak wyglądałoby spotkanie kultowej stacji kosmicznej z pełnoprawnym klimatem grozy.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









