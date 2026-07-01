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Xbox uratuje naszą fizyczną kolekcję gier? Microsoft testuje rozwiązanie, które od kilku lat powinno być standardem

Radosław Krajewski
2026/07/01 20:20
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Jest to tylko rozwiązanie, aby nasza kolekcja gier na płytach nie stała się nagle bezużyteczna, ale nie naprawia to problemu braku wydań fizycznych.

Microsoft ma pracować nad funkcją, która pozwoli posiadaczom Xboksów zamieniać fizyczne gry na cyfrowe licencje. Rozwiązanie może okazać się szczególnie ważne w kontekście następnej generacji konsol, gdyż kolejna generacja konsol prawdopodobnie całkowicie zrezygnuje z płyt. Już teraz Sony zapowiedziało, że od 2028 roku całkowicie rezygnuje z wydań płytowych, a do japońskiej firmy może dołączyć Microsoft. Według ostatnich przecieków Project Helix również będzie pozbawiony napędu.

Xbox
Xbox

Xbox testuje możliwość uzyskania cyfrowych gier z płyt

Rynek gier pudełkowych od dłuższego czasu kurczy się na rzecz dystrybucji cyfrowej, a najnowsze doniesienia sugerują, że Microsoft przygotowuje się na kolejny etap tej zmiany. Według informacji Toma Warrena z The Verge, firma testuje wewnętrznie funkcję Disc2Digital, która ma umożliwić przypisanie cyfrowych licencji do fizycznych egzemplarzy gier z kolekcji użytkownika.

Nowość została zauważona już wcześniej w kodzie aplikacji Xbox na PC, gdzie w maju pojawiły się odniesienia do funkcji „enable Disc2Digital”. Teraz rozwiązanie ma być testowane przez pracowników Xboksa. Na ten moment mowa jednak wyłącznie o kompatybilnych płytach z gier na Xbox One oraz Xbox Series X. System nie ma obejmować produkcji wydanych pierwotnie na Xboksa 360 ani pierwszego Xboksa.

Według raportu cały proces ma być stosunkowo prosty. Gracz umieszcza zgodną płytę w konsoli, instaluje grę i ją uruchamia. Do działania wymagane będzie konto Microsoft na konsoli Xbox. Po spełnieniu tych warunków użytkownik otrzyma cyfrowe uprawnienie do danego tytułu, które pod względem funkcjonalnym ma przypominać zakup gry w Microsoft Store.

Nie oznacza to jednak, że fizyczny nośnik przestanie mieć znaczenie. Cyfrowe uprawnienie ma być powiązane z konkretną płytą, a nie jedynie z kontem, które jako pierwsze skorzystało z funkcji. W praktyce oznacza to, że licencja może „przenieść się” na innego użytkownika, jeżeli płyta zostanie pożyczona znajomemu, sprzedana lub uruchomiona na innym profilu.

To cyfrowe uprawnienie jest powiązane z konkretną płytą i będzie przechodzić z konta na konto, jeśli wymienisz się fizyczną grą ze znajomym albo zalogujesz się na innym profilu Xbox i spróbujesz zagrać w tytuł z płyty.

GramTV przedstawia:

To istotna różnica względem klasycznego przypisania gry cyfrowej do konta. Microsoft najwyraźniej chce zachować część logiki znanej z fizycznych wydań, w tym możliwość dalszego korzystania z płyty, jej odsprzedaży lub pożyczenia. Po zdigitalizowaniu nośnik nadal ma działać, a użytkownik utraci dostęp do cyfrowego uprawnienia dopiero wtedy, gdy przekaże płytę innej osobie.

Disc2Digital może być czymś więcej niż tylko wygodnym sposobem na uruchamianie posiadanych gier bez konieczności każdorazowego wkładania płyty. Jeżeli dany tytuł jest dostępny w Xbox Cloud Gaming, a gracz posiada aktywną subskrypcję Game Pass, cyfrowe uprawnienie ma pozwolić również na streamowanie gry. W przypadku produkcji obsługujących Xbox Play Anywhere dostęp powinien objąć także PC oraz urządzenia przenośne.

Funkcja ma wspierać również płyty dołączane do zestawów z konsolą oraz wydania wielopłytowe. Z raportu wynika, że system powinien udostępniać pełną zawartość przypisaną do nośnika, w tym dodatki DLC, jeżeli normalnie znajdowałyby się one w danym wydaniu.

Nie każda płyta będzie jednak automatycznie zgodna z nowym programem. Microsoft miał ostrzec wewnętrznych testerów, że część wydań z Xbox One może nie spełniać technicznych wymagań.

Wszystko zależy od tego, jak i kiedy płyta została wyprodukowana. Może ona nie mieć funkcji, których potrzebujemy w tym programie.

Obecnie Microsoft nie ogłosił tej funkcji oficjalnie. Testy mają odbywać się wewnątrz firmy, a więcej szczegółów możemy poznać w nadchodzących miesiącach. Jeżeli doniesienia się potwierdzą, Xbox może otrzymać rozwiązanie, które pozwoli graczom zachować sens fizycznych kolekcji nawet w coraz bardziej cyfrowej przyszłości.

Źródło:https://www.theverge.com/report/960173/microsoft-xbox-disc-to-digital-feature-physical-game-collection

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Radosław Krajewski

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Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
5
ELLIS
Gramowicz
Ostatni czwartek

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Muradin_07
The King of Iron Fist
Ostatni czwartek
robwas12 napisał:

Pytanie czy płyta jest w jakiś sposób unikalna, posiada unikalny numer czy coś w tym stylu? Kartridż ze Switcha tak, bo zgarniało się kiedyś te gold pointsy, ale płyta?

Nie musi, jeśli będzie to działało trochę na podobnej zasadzie, co w przypadku upgrade wersji PS4->PS5 cyfra, że po włożeniu płyty rozpoznaje, że to ta gra. Z różnicą taką, że nie będzie do tego potrzeba wkładać później płyty.

Jeśli rzeczywiście przeniesienie danych nie skutkuje tym, że płyta jest bezużyteczna, to nawet nie potrzeba będzie jakiegoś specjalnego kodu na niej, chociaż prawda jest taka, że da się to jakoś ustalić. Na pewno kiedyś na promkach były cyfry pozwalające ustalić osobę, która promo płytkę dostała. Tutaj może to być po prostu zapisane cyfrowo na nośniku.




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