CD Projekt Red wzmacnia zespół Cyberpunka 2. Deweloperka wcześniej pracowała nad powrotem głośnej serii science fiction

CD Projekt Red intensywnie rozbudowuje zespół przy nowych grach RPG. Po niedawnym zatrudnieniu projektanta z Kingdom ComeL Deliverance 2, do prac nad kolejną odsłoną Wiedźmina, studio ogłosiło kolejny znaczący transfer. Do zespołu odpowiedzialnego za drugiego Cyberpunka dołączyła Liz Albl, wcześniej związana z Cloud Chamber Games i serią BioShock.

Cyberpunk 2 – do zespołu dołączyła była deweloperka pracująca nad BioShock 4

Nowa członkini Red-ów objęła stanowisko starszej scenarzystki i pracuje nad historią do Cyberpunk 2. Jej doświadczenie obejmuje niemal trzyletnią pracę jako głównej scenarzystki przy BioShocku 4 oraz udział w powstawaniu takich tytułów, jak Ghost of Tsushima, czy Watch Dogs: Legion. Była również zaangażowana w grę o Wonder Woman, która została skasowana w lutym bieżącego roku.