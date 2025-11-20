Zaloguj się lub Zarejestruj

CD Projekt Red wzmacnia zespół Cyberpunka 2. Deweloperka wcześniej pracowała nad powrotem głośnej serii science fiction

Radosław Krajewski
2025/11/20 11:50
Mocne nazwisko dołączyło do polskiego studia.

CD Projekt Red intensywnie rozbudowuje zespół przy nowych grach RPG. Po niedawnym zatrudnieniu projektanta z Kingdom ComeL Deliverance 2, do prac nad kolejną odsłoną Wiedźmina, studio ogłosiło kolejny znaczący transfer. Do zespołu odpowiedzialnego za drugiego Cyberpunka dołączyła Liz Albl, wcześniej związana z Cloud Chamber Games i serią BioShock.

Cyberpunk 2077
Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2 – do zespołu dołączyła była deweloperka pracująca nad BioShock 4

Nowa członkini Red-ów objęła stanowisko starszej scenarzystki i pracuje nad historią do Cyberpunk 2. Jej doświadczenie obejmuje niemal trzyletnią pracę jako głównej scenarzystki przy BioShocku 4 oraz udział w powstawaniu takich tytułów, jak Ghost of Tsushima, czy Watch Dogs: Legion. Była również zaangażowana w grę o Wonder Woman, która została skasowana w lutym bieżącego roku.

Zmiana miejsca pracy zbiegła się w czasie z poważnymi roszadami w Cloud Chamber Games. Wydawca 2K miał podjąć decyzję o gruntownej przebudowie projektu BioShock 4 po wewnętrznej ocenie, która wypadła poniżej oczekiwań. Media informowały także o redukcjach zatrudnienia i zmianach na stanowiskach kierowniczych.

GramTV przedstawia:

Nad rozwojem BioShocka 4 ma obecnie czuwać Rod Fergusson, przez lata związany z marką Gears of War oraz ostatnio z serią Diablo. Fani pamiętają go szczególnie jako osobę, która pomogła wyprowadzić na prostą burzliwą produkcję BioShock: Infinite.

Tymczasem Cyberpunk 2 znajduje się we wczesnej fazie produkcji. Tym samym premiery nie należy spodziewać się zbyt szybko i projekt zadebiutuje po Wiedźminie 4.

Źródło:https://www.pcgamer.com/games/rpg/after-bagging-a-kingdom-come-deliverance-2-quest-designer-for-the-witcher-4-cd-projekt-snaps-up-bioshock-4s-former-narrative-lead-to-work-on-cyberpunk-2/

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

