To, czego nie zrobił CD Projekt RED, robią fani. CyberMP przechodzi udane testy

Patrycja Pietrowska
2025/12/02 18:00
Fanowski multiplayer do Cyberpunk 2077 działa zaskakująco dobrze.

Jednym z oryginalnych założeń deweloperów Cyberpunk 2077 było wprowadzenie do gry pełnoprawnego komponentu wieloosobowego. Niestety, ze względu na burzliwy debiut gry Cyberpunk 2077, CD Projekt Red było zmuszone porzucić wszelkie ambicje związane z trybem wieloosobowym, koncentrując wszystkie siły na naprawieniu i ustabilizowaniu głównego tytułu. Perspektywa wieloosobowej rozgrywki w Night City budziła ogromne emocje wśród społeczności, a jej ostateczne anulowanie było dla fanów rozczarowaniem.

Cyberpunk 2077
Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 miał mieć multiplayer. Teraz fani pokazują, że to możliwe

W odpowiedzi na tę lukę, grupa oddanych graczy podjęła się zadania samodzielnego ożywienia tej funkcji, tworząc to, czego CD Projekt Red nie było w stanie dostarczyć. Projekt ten, nazwany CyberMP, jest rozwijany od ponad roku i wydaje się zbliżać do momentu faktycznego udostępnienia go szerszej publiczności.

Ostatnio CyberMP przeszedł szóstą rundę zamkniętych testów beta. Testy te miały na celu skupienie się na kilku kluczowych aspektach gry wieloosobowej. Wśród priorytetów znalazły się kwestie takie jak synchronizacja pojazdów i graczy, nowy interfejs, stabilność i wytrzymałość platformy, a także implementacja trybów gry PvP i wyścigów.

GramTV przedstawia:

Zespół deweloperski, komunikując się poprzez oficjalny serwer Discord, poinformował, że wyniki „przekroczyły wszelkie oczekiwania”. Stwierdzili oni, że test ten może zostać nazwany „jednym z najbardziej udanych w historii projektu”. Co istotne, w ciągu kilku dni testowania odnotowano jedynie kilka przypadków awarii klienta gry, z których część nie była nawet bezpośrednio związana z klientem CyberMP.

Wszystkie zidentyfikowane błędy w rozgrywce zostały już naprawione lub są w trakcie ich usuwania. Twórcy fanowskiej modyfikacji są przekonani, że dzięki osiągniętemu sukcesowi wchodzą na „nowy poziom” rozwoju i przygotowują się do wdrożenia kolejnych, jeszcze bardziej ambitnych zmian. Chociaż zespół nie ogłosił jeszcze oficjalnej daty premiery, podkreśla, że projekt dynamicznie się rozwija.

Przypomnijmy, że Cyberpunk 2077 trafił w ręce graczy w grudniu 2020 roku. We wrześniu 2023 roku swoją premierę miał natomiast dodatek Cyberpunk 2077: Widmo Wolności. Zainteresowanych rozszerzeniem fabularnym zachęcamy do lektury: Recenzja Cyberpunk 2077: Widmo Wolności - będziesz legendą, V!

Źródło:https://www.thegamer.com/cyberpunk-2077-multiplayer-latest-beta-exceeded-expectations/

News
modyfikacje
mody
fanowska modyfikacja
fanowski projekt
multiplayer
tryb wieloosobowy
cyberpunk
Cyberpunk 2077
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

