To, czego nie zrobił CD Projekt RED, robią fani. CyberMP przechodzi udane testy

Jednym z oryginalnych założeń deweloperów Cyberpunk 2077 było wprowadzenie do gry pełnoprawnego komponentu wieloosobowego. Niestety, ze względu na burzliwy debiut gry Cyberpunk 2077, CD Projekt Red było zmuszone porzucić wszelkie ambicje związane z trybem wieloosobowym, koncentrując wszystkie siły na naprawieniu i ustabilizowaniu głównego tytułu. Perspektywa wieloosobowej rozgrywki w Night City budziła ogromne emocje wśród społeczności, a jej ostateczne anulowanie było dla fanów rozczarowaniem.

Cyberpunk 2077 miał mieć multiplayer. Teraz fani pokazują, że to możliwe

W odpowiedzi na tę lukę, grupa oddanych graczy podjęła się zadania samodzielnego ożywienia tej funkcji, tworząc to, czego CD Projekt Red nie było w stanie dostarczyć. Projekt ten, nazwany CyberMP, jest rozwijany od ponad roku i wydaje się zbliżać do momentu faktycznego udostępnienia go szerszej publiczności.