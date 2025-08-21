Zaloguj się lub Zarejestruj

Kolejne problemy z BioShock 4 – 30% zespołu straciło pracę

Jakub Piwoński
2025/08/21 11:10
Niepokojące wieści związane z grą.

Cloud Chamber, studio odpowiedzialne za powstający BioShock 4, przechodzi poważne zmiany. Jak donoszą media, Take-Two Interactive zwolniło około 30% pracowników zespołu, co oznacza utratę ponad 80 miejsc pracy. Informacja ta pokrywa się z niedawnymi doniesieniami o problemach związanych z powstawaniem gry. Nie jest więc dobrze.

BioShock
BioShock

Kolejne problemy z BioShock 4

Prace nad nową odsłoną serii trwają już od ponad dekady, jednak projekt zmaga się z licznymi problemami. Według informacji ujawnionych przez Jasona Schreiera z Bloomberga, w e-mailu do pracowników prezes 2K, David Ismailer, przyznał, że konieczne było „przerobienie pewnych aspektów kluczowych dla gry BioShock”. To doprowadziło do redukcji zespołu, by – jak podkreślono – skupić się na najważniejszych elementach i dać produkcji więcej czasu na rozwój.

Dotychczas planowano, że gra ukaże się pod koniec 2026 lub na początku 2027 roku, ale w świetle tych informacji trzeba spodziewać się znaczącego opóźnienia. Tym samym BioShock 4 staje się jedną z najdłużej powstających gier w branży.

Historia powstawania nowej części jest wyjątkowo burzliwa. Pierwsze prace ruszyły już w 2014 roku, rok po premierze BioShock Infinite, jednak po rozpadzie Irrational Games i odejściu Kena Levine’a projekt wielokrotnie zmieniał kierunek. Nad grą przez pewien czas pracowało studio Certain Affinity, ale ostatecznie nie doszło do przejęcia, a Take-Two powołało wewnętrzne studio – Cloud Chamber – które przejęło stery w 2017 roku.

Na razie nie wiadomo, kiedy gracze doczekają się kolejnej podróży do świata BioShocka. Jedno jest pewne – gra nie pojawi się szybko.

Źródło:https://insider-gaming.com/take-two-lays-off-30-of-bioshock-studio/

Tagi:

News
Take-Two
2K Games
BioShock
zwolnienia
BioShock 4
Jakub Piwoński

Kulturoznawca, specjalista od promocji, ale także wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał.


Komentarze
sc
Gramowicz
Dzisiaj 11:45

AI ich zastąpi i będzie Aishock 4

wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 11:33

Swoją drogą może to ja, ale mam nieodparte wrażenie że gry powstają dłużej, a wcale nie wpływa to ani na jakość ani content. Nie odkryje tu Ameryki ale wydawać by się mogło że gamedev sam sobie skomplikował to co jakoś dawniej dawali radę robić. Czy chodzi o technologie, jakość pracowników czy może o fakt że optymalizacja gier jest trudniejsza? Oczywiście - były anulowane projekty, development hell był zawsze ale, ja bym powiedział że do branży dostało się dużo nieodpowiednich osób które tylko komplikują flow powstawania gier...

W dawnych czasach najdłużej gry robił Blizzard, ale jak już wychodziły były dopieszczone na maxa. Tam czas = jakość. Teraz jakaś gra powstaje 8 lat po czym się okazuje że to paździerz.




