Wiedźmin 4 i Cyberpunk 2 nie będą tymi samymi grami „z lepszą grafiką”. CD Projekt Red inaczej podchodzi do swoich kontynuacji

Studio potwierdziło, że nie zamierza produkować gier na wzór Baldur’s Gate 3 od Larian Studios.
Sukces Baldur’s Gate 3, uznawanego przez wielu za jedną z najlepszych gier ostatnich lat, ponownie skierował uwagę graczy na klasyczne cRPG-i. Jednocześnie pokazał, jak ogromne znaczenie ma opowieść reagująca na każdą decyzję gracza oraz swoboda, która pozwala na spontaniczne i nieprzewidywalne sytuacje. CD Projekt otwarcie przyznaje, że osiągnięcia Larian Studios robią wrażenie, jednak nie zamierza kopiować formuły belgijskiego zespołu.
CD Projekt Red nie zamierza tworzyć gier na wzór Baldur’s Gate 3
W rozmowie z magazynem PC Gamer współzarządzający CD Projektem, Michał Nowakowski, podkreślił, że sukces Baldur’s Gate 3 jest dla firmy inspiracją. Jego słowa pełne są uznania, ale także jasno określił strategię studia.
Było w tym wiele inspiracji, w tym co zrobiło Baldur’s Gate 3, ale my wciąż trzymamy się tego, co było w Wiedźminie 3 i Cyberpunku. Nie chcemy jednak robić kolejnej takiej samej gry tylko z lepszą grafiką. Chcemy wprowadzać innowacje.
Nowakowski zaznaczył jednak, że CD Projekt Red nie zamierza tworzyć produkcji w stylu Larian Studios. Firma pozostaje wierna doświadczeniu budowania dużych, otwartych światów, które są obecnie jej znakiem rozpoznawczym.
Na pewno nie zamierzamy robić gry takiej jak Larian. To jest rodzaj produkcji, którą oni potrafią stworzyć. Jednak wiele elementów ich interakcji ze światem i ich konsekwencji z pewnością było dla nas inspiracją.
CD Projekt Red przypomina również, że w przeszłości eksperymentował z formułą marki Wiedźmin dzięki pobocznym produkcjom takim jak Gwint, czy Thronebreaker. Jednocześnie studio podkreśla, że obecna struktura zespołu wymusza koncentrację na głównych projektach, a nie na odgałęzieniach serii.
Podjęliśmy w pewnym momencie decyzję, że nasz zespół wewnętrzny musi skupić się na kluczowych grach, a nie na pobocznych projektach. Może to się zmieni, ale w tej chwili nie chcemy od tego odchodzić.