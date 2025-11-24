Wiedźmin 4 i Cyberpunk 2 nie będą tymi samymi grami „z lepszą grafiką”. CD Projekt Red inaczej podchodzi do swoich kontynuacji

Studio potwierdziło, że nie zamierza produkować gier na wzór Baldur’s Gate 3 od Larian Studios.

Sukces Baldur’s Gate 3, uznawanego przez wielu za jedną z najlepszych gier ostatnich lat, ponownie skierował uwagę graczy na klasyczne cRPG-i. Jednocześnie pokazał, jak ogromne znaczenie ma opowieść reagująca na każdą decyzję gracza oraz swoboda, która pozwala na spontaniczne i nieprzewidywalne sytuacje. CD Projekt otwarcie przyznaje, że osiągnięcia Larian Studios robią wrażenie, jednak nie zamierza kopiować formuły belgijskiego zespołu.

CD Projekt Red nie zamierza tworzyć gier na wzór Baldur’s Gate 3

W rozmowie z magazynem PC Gamer współzarządzający CD Projektem, Michał Nowakowski, podkreślił, że sukces Baldur’s Gate 3 jest dla firmy inspiracją. Jego słowa pełne są uznania, ale także jasno określił strategię studia.