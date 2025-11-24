Zaloguj się lub Zarejestruj

Wiedźmin 4 i Cyberpunk 2 nie będą tymi samymi grami „z lepszą grafiką”. CD Projekt Red inaczej podchodzi do swoich kontynuacji

Radosław Krajewski
2025/11/24 10:15
2
0

Studio potwierdziło, że nie zamierza produkować gier na wzór Baldur’s Gate 3 od Larian Studios.

Sukces Baldur’s Gate 3, uznawanego przez wielu za jedną z najlepszych gier ostatnich lat, ponownie skierował uwagę graczy na klasyczne cRPG-i. Jednocześnie pokazał, jak ogromne znaczenie ma opowieść reagująca na każdą decyzję gracza oraz swoboda, która pozwala na spontaniczne i nieprzewidywalne sytuacje. CD Projekt otwarcie przyznaje, że osiągnięcia Larian Studios robią wrażenie, jednak nie zamierza kopiować formuły belgijskiego zespołu.

Wiedźmin 4
Wiedźmin 4

CD Projekt Red nie zamierza tworzyć gier na wzór Baldur’s Gate 3

W rozmowie z magazynem PC Gamer współzarządzający CD Projektem, Michał Nowakowski, podkreślił, że sukces Baldur’s Gate 3 jest dla firmy inspiracją. Jego słowa pełne są uznania, ale także jasno określił strategię studia.

Było w tym wiele inspiracji, w tym co zrobiło Baldur’s Gate 3, ale my wciąż trzymamy się tego, co było w Wiedźminie 3 i Cyberpunku. Nie chcemy jednak robić kolejnej takiej samej gry tylko z lepszą grafiką. Chcemy wprowadzać innowacje.

Nowakowski zaznaczył jednak, że CD Projekt Red nie zamierza tworzyć produkcji w stylu Larian Studios. Firma pozostaje wierna doświadczeniu budowania dużych, otwartych światów, które są obecnie jej znakiem rozpoznawczym.

Na pewno nie zamierzamy robić gry takiej jak Larian. To jest rodzaj produkcji, którą oni potrafią stworzyć. Jednak wiele elementów ich interakcji ze światem i ich konsekwencji z pewnością było dla nas inspiracją.

GramTV przedstawia:

CD Projekt Red przypomina również, że w przeszłości eksperymentował z formułą marki Wiedźmin dzięki pobocznym produkcjom takim jak Gwint, czy Thronebreaker. Jednocześnie studio podkreśla, że obecna struktura zespołu wymusza koncentrację na głównych projektach, a nie na odgałęzieniach serii.

Podjęliśmy w pewnym momencie decyzję, że nasz zespół wewnętrzny musi skupić się na kluczowych grach, a nie na pobocznych projektach. Może to się zmieni, ale w tej chwili nie chcemy od tego odchodzić.

Przyszłość CD Projekt Red pozostaje więc jasna. Studio zamierza dalej rozwijać swoje flagowe marki w formule dużych produkcji z otwartym światem, jednocześnie szukając nowych pomysłów, ale bez rewolucji w kierunku klasycznych cRPG. Pomóc mają im w tym nowe nabytki, czyli deweloper z Warhorse Studios, a także scenarzystka, która pracowała przy BioShock 4.

Źródło:https://www.pcgamer.com/games/rpg/baldurs-gate-3-is-an-inspiration-for-cd-projekt-but-its-all-in-on-big-open-worlds-we-are-definitely-not-going-to-make-a-game-like-larian-did/

Tagi:

News
RPG
Michał Nowakowski
CD Projekt RED
Wiedźmin 4
Wiedźmin
Baldur's Gate III
Baldur's Gate 3
Cyberpunk 2
Cyberpunk 2077
cyberpunk
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
2
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 10:51
wolff01 napisał:

Artykuł o niczym.

Jakie "poboczne" projekty? Zrobili se dwie gry-spinoffy, a tak to produkują gry w cyklu wieloletnim tak jak np. Rockstar Games. O jakiej zmianie podejścia tu wogóle mowa? No chyba nikt o zdrowych zmysłach u Redów nie dałby "okejki" żeby Wiesiek nagle się teraz izometrycznym RPG stał?

PS: Jest duża szansa że to będą te same gorsze gry z lepszą grafiką :)

Tu nawet nie chodzi o kamerę czy sterowanie. To co robi Larian przypomina bardziej kampanię D&D bo tak właśnie wyglądają kampanię D&D. Zespół porusza się naprzód. Baldur's Gate 3 jest wręcz liniowy. Żeby zakończyć pierwszy obszar musisz poradzić sobie z goblinami w jakiś sposób. Później masz 2 ścieżki do wyboru ale niezależnie co wybierzesz, lądujesz w underdark. Underdark prowadzi do wieży. Wieża prowadzi do miasta. itp.

Nie jest to typowy otwarty świat tylko sekwencja scenariuszy jeden po drugim i masz dużo swobody co możesz zrobić w danym scenariuszu. Tak mniej i więcej wyglądają sesje D&D przy stole. 

I jest to zupełnie inny styl niż to co robi CDPR w Wiedźminie czy Cyberpunk 2077. Z drugiej strony raczej nikt kto chciałby by się wzorowali na BG3 nie mówi że teraz Cyberpunk ma być izometryczny, z zespołem i turową walka. Albo że ma zamienić otwarty świat na sekwencje scenariuszy co np. robił Wiedźmin 2. 

Ludzie zapamiętali interakcję i ile było sposobów na zrealizowanie tego samego zadania i właśnie taką interakcję chcą. Zamiast utartych oskryptowanych rozwiązań chcą świat który ma własne zasady i które można wykorzystać by coś zrobić. 

Np. jedną z rzeczy które wg mnie skopali w 2077 - hakowanie. Oryginalnie gra w ogóle miała mieć klasę Netrunnera który miał używać ten robot flathead. To wyleciało i chyba hacking został drastycznie uproszczony. Bo pierwotnie miały być lokalne sieci i możliwość manipulacji nimi. Zamiast tego dostaliśmy podobny system co w Watch Dogs gdzie skupiasz się na celu i odpalasz jakąś akcję. Wolałbym coś bardziej pod fantazję hakera. 

Nawet bym się nie obraził jakby zrobili coś naprawdę złożonego jak np. gra Gray Hack:

https://store.steampowered.com/app/605230/Grey_Hack/

Ta gra wręcz powala bo dosłownie możesz w niej programować. Gra ma swój własny język programowania w którym są napisane programy w grze. To ma swoje konsekwencje. Typowy flow gry to sprawdzić jakie usługi są na komputerze ofiary i wtedy kupujesz z rynku hack do danej usługi w danej wersji.

Ale jeżeli wiesz jak to wszystko działa możesz iść poziom dalej i napisać własny program do hakowania. I wtedy zamiast kupować rzeczy - możesz wręcz zautomatyzować hacking. A jak to robić można się nauczyć w ten sposób że zamiast kupować program, kupujesz jego źródła płacąc więcej ale za to możesz zobaczyć jak twórcy to ogarniają. 

I teraz jak się ma to do Cyberpunka? A no fajnie by było móc zrobić zadanie jako netrunner hakując i programując. Rozumiejąc jak działa sieć w grze. Jeżeli nie chcesz programować, możesz kupować exploity za waluty w grze. Jak nie chcesz tego robić, możesz np. po prostu walczyć itp. Oczywiście quick hacking też może działać ale na trochę innych zasadach. 

To wg mnie by było super. Zachowujemy to co jest ale pogłębiamy interakcje. I sprawiamy że teraz wewnętrzna sieć w danej lokacji miała by strukturę, zasady itp. 

I tak można zrobić praktycznie z każdą mechaniką. 

Easy to learn. Hard to master. W BG3 też można po prostu wejść do lokacji i walczyć ale jeżeli masz odrobinę pomysłowości, kreatywności itp - możesz sobie pomóc. No i jak pokazuje przykład w ray of sikcness - nawet mając doświadczenie możesz o czymś nie wiedzieć albo nie pomyśleć. I to jest właśnie piękne. 

wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 10:23

Artykuł o niczym.

Jakie "poboczne" projekty? Zrobili se dwie gry-spinoffy, a tak to produkują gry w cyklu wieloletnim tak jak np. Rockstar Games. O jakiej zmianie podejścia tu wogóle mowa? No chyba nikt o zdrowych zmysłach u Redów nie dałby "okejki" żeby Wiesiek nagle się teraz izometrycznym RPG stał?

PS: Jest duża szansa że to będą te same gorsze gry z lepszą grafiką :)




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112