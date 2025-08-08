Zaloguj się lub Zarejestruj

Seria Diablo straciła swojego menadżera. Po pięciu latach odchodzi z Blizzarda

Radosław Krajewski
2025/08/08 22:05
0
0

Co dalej z Diablo 4 i drugim dodatkiem do gry?

Rod Fergusson, który przez ostatnie pięć lat pełnił funkcję dyrektora generalnego serii Diablo, ogłosił, że odchodzi z Blizzard Entertainment. Informację przekazał w piątkowe popołudnie za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Rod Fergusson

Rod Fergusson odchodzi z Blizzarda. Seria Diablo bez głównego menadżera

Po pięciu latach rozwijania marki Diablo poprzez cztery duże premiery, nadszedł czas, by odejść z Blizzard/Microsoft, z mieczem w dłoni, i zobaczyć, co przyniesie przyszłość. Zespoły są gotowe na sukces, a przed nimi ekscytujący plan wydawniczy. Jestem niesamowicie dumny z tego, co wspólnie stworzyliśmy, i z niecierpliwością czekam na to, co przyniesie przyszłość — zarówno dla Diablo, jak i dla mnie.

Wczytywanie ramki mediów.

Fergusson dołączył do Blizzard w 2020 roku po wieloletniej pracy nad serią Gears of War w studiu The Coalition oraz wcześniej w Epic Games, działając pod szyldem Xbox.

Prezydentka Blizzarda, Johanna Faries, podziękowała Fergussonowi za jego wkład w rozwój marki:

Prowadzenie takiej serii jak Diablo wymaga wyjątkowego talentu, wizji i umiejętności współpracy. Dziękujemy, Rod, że wnosiłeś to wszystko z nawiązką. Przyszłość Sanktuarium jest jaśniejsza dzięki twojemu wpływowi!

GramTV przedstawia:

Szef Xbox Phil Spencer również zabrał głos po ogłoszeniu odejścia Fergussona:

Wniosłeś siłę, piekielny ogień i wizję do jednej z najbardziej ikonicznych serii w historii gier. Gra w Diablo 4 z tobą była świetną zabawą — dzięki za wszystko, co dałeś tej grze i społeczności.

Do momentu publikacji wiadomości nie podano nazwiska następcy Fergussona, ani nie ujawniono powodów jego odejścia. Nie wiadomo więc, w jakim stopniu odejście głównego menadżera serii wpłynie na dalszy rozwój Diablo 4 oraz powstający od dłuższego czasu drugi dodatek.

Źródło:https://insider-gaming.com/diablo-gm-rod-fergusson-leaves-blizzard/

Tagi:

News
Microsoft
Blizzard
Blizzard Entertainment
action-RPG
hack'n'slash
Diablo
hack and slash
Rod Fergusson
odejście
Diablo IV
Diablo 4
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112