Seria Diablo straciła swojego menadżera. Po pięciu latach odchodzi z Blizzarda

Co dalej z Diablo 4 i drugim dodatkiem do gry?

Po pięciu latach rozwijania marki Diablo poprzez cztery duże premiery, nadszedł czas, by odejść z Blizzard/Microsoft, z mieczem w dłoni, i zobaczyć, co przyniesie przyszłość. Zespoły są gotowe na sukces, a przed nimi ekscytujący plan wydawniczy. Jestem niesamowicie dumny z tego, co wspólnie stworzyliśmy, i z niecierpliwością czekam na to, co przyniesie przyszłość — zarówno dla Diablo, jak i dla mnie.

Rod Fergusson odchodzi z Blizzarda. Seria Diablo bez głównego menadżera

Rod Fergusson, który przez ostatnie pięć lat pełnił funkcję dyrektora generalnego serii Diablo, ogłosił, że odchodzi z Blizzard Entertainment. Informację przekazał w piątkowe popołudnie za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Fergusson dołączył do Blizzard w 2020 roku po wieloletniej pracy nad serią Gears of War w studiu The Coalition oraz wcześniej w Epic Games, działając pod szyldem Xbox.

Prezydentka Blizzarda, Johanna Faries, podziękowała Fergussonowi za jego wkład w rozwój marki: