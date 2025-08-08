Seria Diablo straciła swojego menadżera. Po pięciu latach odchodzi z Blizzarda

Rod Fergusson, który przez ostatnie pięć lat pełnił funkcję dyrektora generalnego serii Diablo, ogłosił, że odchodzi z Blizzard Entertainment. Informację przekazał w piątkowe popołudnie za pośrednictwem mediów społecznościowych.
Rod Fergusson odchodzi z Blizzarda. Seria Diablo bez głównego menadżera
Po pięciu latach rozwijania marki Diablo poprzez cztery duże premiery, nadszedł czas, by odejść z Blizzard/Microsoft, z mieczem w dłoni, i zobaczyć, co przyniesie przyszłość. Zespoły są gotowe na sukces, a przed nimi ekscytujący plan wydawniczy. Jestem niesamowicie dumny z tego, co wspólnie stworzyliśmy, i z niecierpliwością czekam na to, co przyniesie przyszłość — zarówno dla Diablo, jak i dla mnie.
Fergusson dołączył do Blizzard w 2020 roku po wieloletniej pracy nad serią Gears of War w studiu The Coalition oraz wcześniej w Epic Games, działając pod szyldem Xbox.
Prezydentka Blizzarda, Johanna Faries, podziękowała Fergussonowi za jego wkład w rozwój marki:
Prowadzenie takiej serii jak Diablo wymaga wyjątkowego talentu, wizji i umiejętności współpracy. Dziękujemy, Rod, że wnosiłeś to wszystko z nawiązką. Przyszłość Sanktuarium jest jaśniejsza dzięki twojemu wpływowi!
Szef Xbox Phil Spencer również zabrał głos po ogłoszeniu odejścia Fergussona:
Wniosłeś siłę, piekielny ogień i wizję do jednej z najbardziej ikonicznych serii w historii gier. Gra w Diablo 4 z tobą była świetną zabawą — dzięki za wszystko, co dałeś tej grze i społeczności.
Do momentu publikacji wiadomości nie podano nazwiska następcy Fergussona, ani nie ujawniono powodów jego odejścia. Nie wiadomo więc, w jakim stopniu odejście głównego menadżera serii wpłynie na dalszy rozwój Diablo 4 oraz powstający od dłuższego czasu drugi dodatek.
