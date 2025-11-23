Nadchodzi nowa gra ze świata Cyberpunka 2077. CD Projekt Red gotowe na ujawnienie szczegółów

Fani Cyberpunka od dawna czekają na kolejne wieści dotyczące przyszłości uniwersum Night City. Chociaż pełnoprawny sequel o kodowej nazwie Orion wciąż pozostaje daleko na horyzoncie, a niedawno do zespołu dołączyła nowa deweloperka, CD Projekt Red nie zapomniał o swoim futurystycznym świecie i już wkrótce otrzymamy pierwsze informacje o nowej grze w realiach Cyberpunka. Tym razem gracze zmierzą się jednak przy stole, a nie na ulicach miasta.

Cyberpunk otrzyma własnego Gwinta?

Produkcję przygotowuje amerykańska firma WeirdCo. To ich pierwszy projekt, ale zespół nie kryje wielkiego zaangażowania. Współzałożyciel studia opisał go jako wyjątkowe doświadczenie dla wszystkich miłośników karcianek i samej marki Cyberpunk.