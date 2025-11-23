Nadchodzi nowa gra ze świata Cyberpunka 2077. CD Projekt Red gotowe na ujawnienie szczegółów

Studio chce umilić nam czas oczekiwania na Cyberpunka 2.
Fani Cyberpunka od dawna czekają na kolejne wieści dotyczące przyszłości uniwersum Night City. Chociaż pełnoprawny sequel o kodowej nazwie Orion wciąż pozostaje daleko na horyzoncie, a niedawno do zespołu dołączyła nowa deweloperka, CD Projekt Red nie zapomniał o swoim futurystycznym świecie i już wkrótce otrzymamy pierwsze informacje o nowej grze w realiach Cyberpunka. Tym razem gracze zmierzą się jednak przy stole, a nie na ulicach miasta.
Cyberpunk otrzyma własnego Gwinta?
Produkcję przygotowuje amerykańska firma WeirdCo. To ich pierwszy projekt, ale zespół nie kryje wielkiego zaangażowania. Współzałożyciel studia opisał go jako wyjątkowe doświadczenie dla wszystkich miłośników karcianek i samej marki Cyberpunk.
Po dwóch latach pracy w tajemnicy wreszcie możemy podzielić się tym, nad czym pracowaliśmy. To karcianka w świecie Cyberpunka. Nasz pierwszy projekt jest hołdem dla wszystkiego, czym to uniwersum było i dokąd zmierza - komentuje Elliot Cook z WeirdCo.
Twórcy zapewniają również, że ich firma powstała z myślą o budowaniu społeczności opartej na wspólnych emocjach, jakie od lat kształtują gry karciane. Jak można wyczytać w oficjalnym opisie działalności, produkcja ma nawiązywać do klasyki gatunku i podkreślać interakcję między graczami.
Założyliśmy studio, ponieważ wierzymy w głębokie relacje międzyludzkie, jakie tworzą karcianki. Chcemy pielęgnować magię tych gier, z którymi dorastaliśmy.
CD Projekt Red potwierdził udział w projekcie krótkim teaserem opublikowanym w mediach społecznościowych. W sieci natychmiast pojawiły się spekulacje o cyberpunkowym następcach Gwinta, a także o możliwości wprowadzenia do gry znanych motywów i postaci z hitu z 2020 roku oraz z dodatku Widmo Wolności.
Chociaż szczegóły dotyczące tytułu, rozgrywki i daty premiery owiane są tajemnicą, twórcy obiecują więcej informacji już niebawem. Możliwe, że wielkiej zapowiedzi doczekamy się na The Game Awards, które odbędzie się 11 grudnia.
