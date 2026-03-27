Capcom wprowadza wyczekiwaną zmianę do Resident Evil Requiem. Łatka już dostępna

Najnowsza aktualizacja do Resident Evil Requiem to odpowiedź Capcomu na jedną z najgorętszych próśb społeczności. Lista zmian skupia się na stabilności, lecz to wprowadzenie trybu fotograficznego jest wisienką na torcie dla fanów dokumentowania mrocznej atmosfery gry.

Resident Evil Requiem – zmiany w najnowszej łatce

Głównym punktem dzisiejszego patcha do Resident Evil Requiem jest debiut trybu Photo Mode, ale twórcy zadbali też o wyeliminowanie krytycznych błędów, które do tej pory potrafiły skutecznie zepsuć zabawę tuż przed samym finałem.