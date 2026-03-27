Capcom wprowadza wyczekiwaną zmianę do Resident Evil Requiem. Łatka już dostępna

Mikołaj Berlik
2026/03/27 13:00
Brakujący tryb pojawił się w grze.

Najnowsza aktualizacja do Resident Evil Requiem to odpowiedź Capcomu na jedną z najgorętszych próśb społeczności. Lista zmian skupia się na stabilności, lecz to wprowadzenie trybu fotograficznego jest wisienką na torcie dla fanów dokumentowania mrocznej atmosfery gry.

Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem

Resident Evil Requiem – zmiany w najnowszej łatce

Głównym punktem dzisiejszego patcha do Resident Evil Requiem jest debiut trybu Photo Mode, ale twórcy zadbali też o wyeliminowanie krytycznych błędów, które do tej pory potrafiły skutecznie zepsuć zabawę tuż przed samym finałem.

GramTV przedstawia:

Najważniejsze nowości i zmiany:

  • Tryb Fotograficzny – możemy go teraz aktywować bezpośrednio z menu pauzy. Capcom nie ograniczył się tylko do prostej kamery – otrzymaliśmy pozy dla Grace i Leona (różniące się w zależności od trzymanej broni), kilkanaście filtrów, ramek i naklejek.
  • Poprawiona mimika – w wybranych scenach przerywnikowych skorygowano ekspresję twarzy postaci, by lepiej oddawały emocje (co jest szczególnie widoczne w dramatycznych momentach z udziałem Grace).
  • Naprawiono błąd, który w specyficznych warunkach uniemożliwiał dalszą grę. Jeśli utknęliśmy w finale – po instalacji patcha powinniśmy móc go ukończyć.
  • Gracze na Steam i Epic Games Store otrzymali poprawki dla konkretnych sterowników GPU, co ma wyeliminować crashe i błędy wizualne.

Resident Evil Requiem zostało udostępnione 27 lutego. Tytuł pojawił się na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5.

Źródło:https://store.steampowered.com/news/app/3764200/view/534379097557565447

Mikołaj Berlik
