Aktor Resident Evil stracił przytomność podczas nagrań. Posunął się za daleko

Kulisy pracy nad jedną z najpopularniejszych postaci serii pokazują, jak wymagający bywa dubbing w grach.

Czasem aktor tak bardzo wczuwa się w rolę, że niesie to za sobą realne ryzyko. Przekonał się o tym Nick Apostolides, znany z roli Leon S. Kennedy w remake’ach serii Resident Evil. Aktor ujawnił kulisy swojej pracy, które zaskoczyły nawet jego współpracowników. Podczas jednego z paneli aktor przyznał, że w trakcie nagrań do jednej z gier… stracił przytomność. Historia o tym, jak Leon… zemdlał Do zdarzenia doszło podczas pracy nad Resident Evil 2 Remake. Apostolides, który dopiero zaczynał wtedy swoją przygodę z dubbingiem w grach, starał się jak najwierniej oddać emocje postaci. W trakcie jednej z sesji nagraniowych posunął się jednak zdecydowanie za daleko.

Aktor zdradził, że przez kilka godzin nagrywał intensywne kwestie – krzyki, jęki i odgłosy walki. Aby uzyskać odpowiedni efekt, eksperymentował z różnymi metodami, w tym m.in. używał soku żurawinowego, by odwzorować charakterystyczne dźwięki. W pewnym momencie postanowił jednak fizycznie ograniczyć sobie dopływ powietrza, by uzyskać bardziej realistyczny efekt głosu.

To właśnie ta decyzja doprowadziła do utraty przytomności. Apostolides przyznał, że po kilku godzinach intensywnej pracy jego organizm był wyczerpany, a chwilowy brak tlenu sprawił, że zemdlał w kabinie nagraniowej. Początkowo część ekipy myślała, że to element gry aktorskiej, dopiero po chwili zorientowano się, że sytuacja jest poważna. Na szczęście aktor nie odniósł poważniejszych obrażeń i szybko doszedł do siebie. Co ciekawe, nagrany w tamtym momencie materiał ostatecznie trafił do gry. Sam Apostolides podkreśla jednak, że była to lekcja i przestrzega przed podobnymi metodami. Historia pokazuje, jak wymagająca potrafi być praca przy grach wideo. Według badań branżowych większość aktorów głosowych wskazuje na duże obciążenie dla głosu, a część z nich ma problem z regeneracją po nagraniach. Przypadek Apostolidesa jest skrajnym przykładem tego, jak daleko niektórzy są w stanie się posunąć, by oddać realizm swojej postaci.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










