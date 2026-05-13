Capcom nie porzuca Dragon’s Dogma. Fani liczą na duże DLC albo... kontynuację

Maciej Petryszyn
2026/05/13 19:15
Capcom opublikował najnowszy raport finansowy. Wyniki okazały się niezwykle imponujące, aczkolwiek pojawiły się też pewne interesujące rzeczy.

Rzeczy te tyczą się marek należących do Japończyków. Wszak firma może się pochwalić naprawdę bogatym portfolio.

Dragon’s Dogma 2
Dragon’s Dogma jedną z kluczowych marek Capcomu

Jednym z jego elementów jest Dragon’s Dogma. Pierwsza odsłona RPG w świecie fantasy ukazała się w roku 2012 i pomimo problemów technicznych została naprawdę dobrze przyjęta. Jeszcze lepsze (i jeszcze więcej problemów technicznych) było wydane 12 lat później Dragon's Dogma 2. Najlepiej o tej ostatniej produkcji niech mówi fakt, że pomimo upływu 2 lat nadal się o niej mówi. Nie zmienia tego nawet fakt, że od premiery nie pojawiło się żadne duże rozszerzenie. Nie pojawiło się, ale społeczność niezmiennie liczy, iż i na nie przyjdzie pora. Do tego stopnia, że przesłanek w tej kwestii doszukiwano się nawet w rocznicowej grafice w mediach społecznościowych.

Teraz jednak gracze zyskali jeszcze większą nadzieję. Wszystko dlatego, że we wspomnianym raporcie znalazł się segment zatytułowany Stała maksymalizacja wartości własności intelektualnej. W tym zaś wymieniono marki, które mają być silnikiem wzrostu całego Capcomu. Znalazły się tam takie oczywiste punkty, jak Devil May Cry, Dead Rising, Onimusha czy też Mega Man. Ale również Dragon’s Dogma, co jest jasnym dowodem na to, że japoński gigant nie ma bynajmniej zamiaru porzucać tej marki. I to pomimo 2-letniego okresu posuchy, jeżeli chodzi nowe treści. Czy posucha ta zostanie przerwana?

Fani ponownie zaczęli liczyć na pojawienie się tak wyczekiwanego rozszerzenia do Dragon’s Dogma 2. Aczkolwiek są też inne opcje – od remake’u pierwszego Dragon’s Dogma aż po czysto teoretyczne Dragon’s Dogma 3. Oby jednak nie skończyło jedynie na nadziejach, jak w wypadku niedawnej 77-gigabajtowej bazy danych na Steamie.

Źródło:https://wccftech.com/dragons-dogma-2-won-t-be-finale-long-term-growth/

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

MicMus
Gramowicz
Dzisiaj 19:57

Ja dwójkę przeszedłem chyba trzy razy z czego ten trzeci to był speedrun po brakujące osiągnięcia do platyny. Po ograniu dwójki spróbowałem zagrać w jedynkę, ale to ciężki temat :p 

Zdecydowanie chciałbym zobaczyć remake czy nawet remaster jedynki wraz z dodatkiem i oczywiście spolszczeniem :p Na PC jest chyba fanowskie, ale na konsoli brak. 

dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 19:26

Grę przeszedłem 2x, na tym etapie chyba bym wolał kontynuację. Chyba że to będzie duży dodatek. 




