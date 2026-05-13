Capcom nie porzuca Dragon’s Dogma. Fani liczą na duże DLC albo... kontynuację

Teraz jednak gracze zyskali jeszcze większą nadzieję. Wszystko dlatego, że we wspomnianym raporcie znalazł się segment zatytułowany Stała maksymalizacja wartości własności intelektualnej. W tym zaś wymieniono marki, które mają być silnikiem wzrostu całego Capcomu. Znalazły się tam takie oczywiste punkty, jak Devil May Cry, Dead Rising, Onimusha czy też Mega Man. Ale również Dragon’s Dogma, co jest jasnym dowodem na to, że japoński gigant nie ma bynajmniej zamiaru porzucać tej marki. I to pomimo 2-letniego okresu posuchy, jeżeli chodzi nowe treści. Czy posucha ta zostanie przerwana?

Fani ponownie zaczęli liczyć na pojawienie się tak wyczekiwanego rozszerzenia do Dragon’s Dogma 2. Aczkolwiek są też inne opcje – od remake’u pierwszego Dragon’s Dogma aż po czysto teoretyczne Dragon’s Dogma 3. Oby jednak nie skończyło jedynie na nadziejach, jak w wypadku niedawnej 77-gigabajtowej bazy danych na Steamie.