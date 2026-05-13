Capcom nie porzuca Dragon’s Dogma. Fani liczą na duże DLC albo... kontynuację

Rzeczy te tyczą się marek należących do Japończyków. Wszak firma może się pochwalić naprawdę bogatym portfolio.
Dragon’s Dogma jedną z kluczowych marek Capcomu
Jednym z jego elementów jest Dragon’s Dogma. Pierwsza odsłona RPG w świecie fantasy ukazała się w roku 2012 i pomimo problemów technicznych została naprawdę dobrze przyjęta. Jeszcze lepsze (i jeszcze więcej problemów technicznych) było wydane 12 lat później Dragon's Dogma 2. Najlepiej o tej ostatniej produkcji niech mówi fakt, że pomimo upływu 2 lat nadal się o niej mówi. Nie zmienia tego nawet fakt, że od premiery nie pojawiło się żadne duże rozszerzenie. Nie pojawiło się, ale społeczność niezmiennie liczy, iż i na nie przyjdzie pora. Do tego stopnia, że przesłanek w tej kwestii doszukiwano się nawet w rocznicowej grafice w mediach społecznościowych.