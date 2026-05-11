Wiedźmin 3 ze wsparciem DLSS 4.5 oraz Dynamic MFG. Niestety nie dla wszystkich

Wczoraj do sieci trafiły nowe poszlaki mogące potwierdzić istnienie wyczekiwanego dodatku do Wiedźmina 3: Dziki Gon. Zanim jednak otrzymamy oficjalną zapowiedź rozszerzenia, gracze mogą już przetestować, jak trzecie przygody Geralta działają na DLSS 4.5. Niestety gra wciąż nie otrzymała oficjalnego wsparcia dla nowych technologii Nvidii, ale z pomocą przyszli modderzy. Problem jednak w tym, że obecnie modyfikacja nie została udostępniona dla wszystkich.

Wiedźmin 3 – DLSS 4.5 już dostępny, ale tylko za pomocą modyfikacji

Modder PureDark przygotował narzędzie dodające obsługę technologii DLSS 4.5 Multi-Frame Generation oraz Dynamic MFG. Nowa modyfikacja została przygotowana z myślą o użytkownikach kart graficznych z serii NVIDIA GeForce RTX 50. Dzięki niej właściciele najnowszych układów mogą skorzystać z najbardziej zaawansowanych funkcji skalowania obrazu i generowania dodatkowych klatek.