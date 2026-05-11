Wiedźmin 3 ze wsparciem DLSS 4.5 oraz Dynamic MFG. Niestety nie dla wszystkich

Radosław Krajewski
2026/05/11 13:30
CD Projekt Red nadal oficjalnie nie udostępnił najnowszej wersji DLSS-a do swojej gry.

Wczoraj do sieci trafiły nowe poszlaki mogące potwierdzić istnienie wyczekiwanego dodatku do Wiedźmina 3: Dziki Gon. Zanim jednak otrzymamy oficjalną zapowiedź rozszerzenia, gracze mogą już przetestować, jak trzecie przygody Geralta działają na DLSS 4.5. Niestety gra wciąż nie otrzymała oficjalnego wsparcia dla nowych technologii Nvidii, ale z pomocą przyszli modderzy. Problem jednak w tym, że obecnie modyfikacja nie została udostępniona dla wszystkich.

Wiedźmin 3 – DLSS 4.5 już dostępny, ale tylko za pomocą modyfikacji

Modder PureDark przygotował narzędzie dodające obsługę technologii DLSS 4.5 Multi-Frame Generation oraz Dynamic MFG. Nowa modyfikacja została przygotowana z myślą o użytkownikach kart graficznych z serii NVIDIA GeForce RTX 50. Dzięki niej właściciele najnowszych układów mogą skorzystać z najbardziej zaawansowanych funkcji skalowania obrazu i generowania dodatkowych klatek.

DLSS 4.5 Multi-Frame Generation pozwala tworzyć więcej niż jedną dodatkową klatkę pomiędzy klatkami renderowanymi tradycyjnie. W praktyce przekłada się to na znaczny wzrost liczby wyświetlanych klatek na sekundę. Z kolei Dynamic MFG automatycznie dostosowuje intensywność działania tej technologii do aktualnego obciążenia sprzętu.

Modyfikacja nie jest jednak dostępna za darmo. Podobnie jak inne projekty PureDarka, została udostępniona wyłącznie dla subskrybentów jego konta w serwisie Patreon.

Brak oficjalnego wsparcia dla DLSS 4.5 w Wiedźminie 3 może być rozczarowujący, zwłaszcza że next-genowa aktualizacja gry wprowadziła zaawansowany ray tracing, który mocno obciąża zarówno procesor, jak i kartę graficzną. Gracze mogą jedynie trzymać kciuki, aby DLSS 4.5 został oficjalnie zaimplementowany do Wiedźmina 3 wraz z nadejściem trzeciego fabularnego dodatku.

Źródło:https://www.dsogaming.com/mods/the-witcher-3-next-gen-gets-support-for-dlss-4-5-multi-frame-gen-dynamic-mfg-via-mod/

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

