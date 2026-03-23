Dragon’s Dogma 2 świętuje 2. urodziny. Fani dopatrzyli się DLC

Maciej Petryszyn
2026/03/23 20:45
Ostatnio minęły 2 lata od premiery Dragon’s Dogma 2. Tytuł miał swoje problemy, ale obok nich było też wiele niezaprzeczalnych zalet, dzięki którym tytuł zapamiętano jako jeden z lepszych w 2024 roku.

W przeciwieństwie do pierwszej części, część druga nie doczekała się jednak żadnego rozszerzenia. Ale nadal może się to zmienić.

Dragon’s Dogma 2 wreszcie dostanie dodatek?

Dragon’s Dogma 2 ukazało się na rynku 12 lat po części pierwszej i hulało na silniku RE Engine – kojarzonego z wielu odsłon Resident Evil, ale też Monster Hunter. Niemniej w przeciwieństwie do wspomnianych DD2 cierpiało na poważne problemy z optymalizacją. Co jednak ciekawe, swoiste “wąskie gardło” stanowiła w tym wypadku nie karta graficzna, a procesor, co było szczególnie odczuwalne w miastach, gdzie sprzęt nie radził sobie z masą obliczeń. Mimo tych problemów produkcja zebrała dobre recenzje, a jej oceny zbliżały się do poziomu 9/10. Zgarnęła ona też nominacje w Golden Joystick Awards i The Game Awards.

Mimo tego aż do teraz Capcom nie zdecydował się wydać żadnego dużego rozszerzenia. Niemniej niedawno w mediach społecznościowych pojawił się post z grafiką, opublikowany z okazji 2. urodzin Dragon’s Dogma 2. Jego treść nie była niczym szczególnym i ograniczyła się do życzeń złożonych społeczności skupionej wokół przygód Powstałego:

Witaj, Powstały! Zbliża się 2. rocznica premiery Dragon’s Dogma 2. Aby uczcić ten kamień milowy, przygotowaliśmy tę wyjątkową, pamiątkową grafikę.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jak to jednak często bywa, diabeł tkwi w szczegółach. Społeczność zwróciła uwagę m.in. na postać z tyłu, otoczoną niebieską poświatą. Jej fryzura i ubiór to coś, czego w samym Dragon’s Dogma 2 ewidentnie nie ma. Dodatkowo na stole znajduje się list, którego przetłumaczona treść brzmi „Potwierdzono obserwacje gryfów nadlatujących z północnego regionu Organ”. Gracze szybko przeanalizowali to oraz fragmenty ekranów ładowania, co utwierdziło ich w przekonaniu, że DLC do Dragon’s Dogma 2 nadchodzi i będzie opowiadać o wydarzeniach mających miejsce na północy mapy. Niemniej oficjalnego potwierdzenia na ten moment brak.

Wczytywanie ramki mediów.
Źródło:https://www.polygon.com/dragons-dogma-2-dlc-tease-capcom/

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

