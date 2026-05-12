Starfield zmienia się w galaktykę Gwiezdnych wojen. Gigantyczna modyfikacja dodaje ponad 1100 światów

Radosław Krajewski
2026/05/12 16:00
Z tym modem jest co zwiedzać w grze Bethesdy.

Fani Starfielda oraz Gwiezdnych wojen otrzymali właśnie kolejny powód, by wrócić do kosmicznej produkcji Bethesdy. Modder znany jako Rock44 udostępnił imponującą modyfikację Star Wars Resources – Galaxy Mod, która przenosi do gry zupełnie nową galaktykę inspirowaną uniwersum Gwiezdnych wojen.

Starfield – Star Wars Genesis
Starfield – fan stworzył mod z planetami z Gwiezdnych wojen

Projekt wprowadza aż 50 nowych układów gwiezdnych, ponad 200 planet oraz przeszło 900 księżyców. Łącznie oznacza to ponad 1100 światów, które bazują na najbardziej rozpoznawalnych lokacjach z odległej galaktyki. Dzięki temu gracze mogą odwiedzać znane miejsca i eksplorować zupełnie nowy obszar stworzony specjalnie z myślą o fanach kultowej sagi.

Autor podkreśla, że jest to przede wszystkim mod zasobów, który ma stanowić fundament dla kolejnych projektów. W przyszłości inni twórcy będą mogli wykorzystać go do tworzenia nowych zadań, punktów zainteresowania oraz szczegółowych lokacji osadzonych na planetach znanych z uniwersum Gwiezdnych wojen.

Modyfikacja nie ogranicza się wyłącznie do samych planet i księżyców. Na poszczególnych światach rozmieszczono również stworzenia inspirowane Gwiezdnymi wojnami, co dodatkowo wzbogaca eksplorację.

Star Wars Resources – Galaxy Mod jest kompatybilny z innymi projektami od Rock44, w tym Star Wars Resources – NPCs and Props oraz Star Wars Resources – Weapons and Armors. Nie ma natomiast jednoznacznego potwierdzenia, czy współpracuje z popularnym modem Star Wars Genesis.

Większość nowych planet można swobodnie odwiedzać i eksplorować. Część z nich pozostaje jednak w fazie prac, dlatego lądowanie na tych światach nie jest jeszcze możliwe. Pełną listę takich lokacji autor udostępnił na stronie projektu w serwisie Nexus Mods.

Źródło:https://www.dsogaming.com/mods/star-wars-mod-brings-50-star-systems-and-1100-worlds-to-starfield/

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

