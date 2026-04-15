77 GB przy Dragon’s Dogma 2 rozbudziło fanów. Czy Capcom szykuje DLC?

Ale może to właśnie ten moment? Kolejny raz na przestrzeni ostatnich dni nadzieje fanów na to, że Capcom zaspokoi ich oczekiwania, wzmogły się.
Nowe pliki w Dragon’s Dogma 2 zwiastują wyczekiwany dodatek?
Wszystko przed odkrycia społeczności związanymi z ruchami dostrzeżonymi w serwisie SteamDB. Jak zauważył jeden z użytkowników Reddita, do Dragon’s Dogma 2 została przesłana nowa baza danych o niebagatelnym rozmiarze 77 gigabajtów. Dla porównania samo DD2 waży 65 gigabajtów, co wskazywałoby, że przesłany depot posiadał coś, czego w bazowej produkcji nie było. I to coś ważyło około 12 gigabajtów, chociaż tylko przez chwilę. Po pewnym czasie wspomniany plik zastąpiono znacznie mniejszymi egzemplarzami, ważącymi 115 oraz 291 kilobajtów. Niemniej mleko się rozlało, a fala spekulacji ruszyła na dobre.
