77 GB przy Dragon’s Dogma 2 rozbudziło fanów. Czy Capcom szykuje DLC?

Gracze z entuzjazmem podeszli do perspektywy otrzymania dodatku do Dragon’s Dogma 2, szczególnie gdyby miało to być rozszerzenie pokroju Dark Arisen wydanego do części pierwszej. Entuzjazm ten motywowany jest również faktem, iż dla społeczności do już kolejna poszlaka wskazująca na to, że coś się dzieje. Pierwszą był post opublikowany przez Capcom z okazji 2. urodzin gry. W opatrzonej nim grafice doszukano się kilku elementów, których w Dragon’s Dogma 2 zdecydowanie nie ma. Szczególną uwagę zwróciła jedna z postać, a raczej jej ubiór oraz fryzura, niepasujące do niczego znanego z produkcji.

Dragon’s Dogma 2 ukazało się na rynku 22 marca 2024 roku, wychodząc zarówno na komputery osobiste, jak i na konsole PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Cieniem na tytuł kładły się jednak potężne problemy z optymalizacją, w których problemem była nie karta graficzna, a procesor. To z jego powodu, szczególnie w miastach, można było odczuć, że podzespół ten nie radzi sobie ze zbyt dużą liczbą narzuconych mu obliczeń. Najciekawszy jest jednak fakt, że pomimo stanu technicznego gra została przyjęta naprawdę dobrze, a jej średnia ocen w serwisie Metacritic wynosi w zależności od platformy od 86 do 88 na 100.