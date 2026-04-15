Zaloguj się lub Zarejestruj

77 GB przy Dragon’s Dogma 2 rozbudziło fanów. Czy Capcom szykuje DLC?

Maciej Petryszyn
2026/04/15 21:00
0
0

Nieco ponad trzy tygodnie temu Dragon’s Dogma 2 świętowało swoje 2. urodziny. Niemniej tak wyczekiwanego dodatku jak nie było, tak nie ma.

Ale może to właśnie ten moment? Kolejny raz na przestrzeni ostatnich dni nadzieje fanów na to, że Capcom zaspokoi ich oczekiwania, wzmogły się.

Nowe pliki w Dragon’s Dogma 2 zwiastują wyczekiwany dodatek?

Wszystko przed odkrycia społeczności związanymi z ruchami dostrzeżonymi w serwisie SteamDB. Jak zauważył jeden z użytkowników Reddita, do Dragon’s Dogma 2 została przesłana nowa baza danych o niebagatelnym rozmiarze 77 gigabajtów. Dla porównania samo DD2 waży 65 gigabajtów, co wskazywałoby, że przesłany depot posiadał coś, czego w bazowej produkcji nie było. I to coś ważyło około 12 gigabajtów, chociaż tylko przez chwilę. Po pewnym czasie wspomniany plik zastąpiono znacznie mniejszymi egzemplarzami, ważącymi 115 oraz 291 kilobajtów. Niemniej mleko się rozlało, a fala spekulacji ruszyła na dobre.

GramTV przedstawia:

Gracze z entuzjazmem podeszli do perspektywy otrzymania dodatku do Dragon’s Dogma 2, szczególnie gdyby miało to być rozszerzenie pokroju Dark Arisen wydanego do części pierwszej. Entuzjazm ten motywowany jest również faktem, iż dla społeczności do już kolejna poszlaka wskazująca na to, że coś się dzieje. Pierwszą był post opublikowany przez Capcom z okazji 2. urodzin gry. W opatrzonej nim grafice doszukano się kilku elementów, których w Dragon’s Dogma 2 zdecydowanie nie ma. Szczególną uwagę zwróciła jedna z postać, a raczej jej ubiór oraz fryzura, niepasujące do niczego znanego z produkcji.

Dragon’s Dogma 2 ukazało się na rynku 22 marca 2024 roku, wychodząc zarówno na komputery osobiste, jak i na konsole PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Cieniem na tytuł kładły się jednak potężne problemy z optymalizacją, w których problemem była nie karta graficzna, a procesor. To z jego powodu, szczególnie w miastach, można było odczuć, że podzespół ten nie radzi sobie ze zbyt dużą liczbą narzuconych mu obliczeń. Najciekawszy jest jednak fakt, że pomimo stanu technicznego gra została przyjęta naprawdę dobrze, a jej średnia ocen w serwisie Metacritic wynosi w zależności od platformy od 86 do 88 na 100.

Źródło:https://wccftech.com/dragons-dogma-2-12-gb-steamdb-update-sparks-major-expansion-rumors/

Tagi:

News
DLC
Steam
Capcom
aktualizacja
dodatek
plotka
rozszerzenie
Plotki
pliki gry
Dragon’s Dogma 2
aktualizacja gry
Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112