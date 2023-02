Call of Duty nie zamierza zbyt szybko porzucać konsol PlayStation 4 i Xbox One

Microsoft wciąż walczy o przejęcie Activision Blizzard. W celu zwiększenia szans na finalizację transakcji amerykańska firma podpisała umowę z Nintendo, za której sprawą gry z serii Call of Duty będą pojawiać się na konsolach japońskiej firmy. Gigant z Redmond nawiązał także współpracę z Nvidią, dzięki czemu pecetowe gry Microsoftu i Activision Blizzard trafią do GeForce Now. Tymczasem w sieci pojawiły się nowe doniesienia związane z nadchodzącymi odsłonami Call of Duty.

Call of Duty 2024 ukaże się na konsolach PlayStation 4 i Xbox One – informuje insider

Tom Henderson – znany branżowy insider i dziennikarz – poinformował, że redakcja Insider Gaming otrzymała wgląd do dokumentów, które pochodzą z grudniowego wycieku danych Activision. Z otrzymanych danych wynika, że seria Call of Duty nie zrezygnuje zbyt szybko z wersji na konsole PlayStation 4 i Xbox One.



Jak informuje Henderson, dokumenty przekazane redakcji Insider Gaming sugerują, że Call of Duty 2024 – o kodowej nazwie Cerberus – również może trafić na konsole ósmej generacji Sony i Microsoftu. Insider zauważa, że według poprzednich doniesień to Call of Duty 2023 miało być ostatnią odsłoną serii, która doczeka się wersji na PlayStation 4 i Xbox One.



Henderson potwierdził dodatkowo autentyczność otrzymanych materiałów, ale jednocześnie zaznaczył, że część informacji zawartych we wspomnianych dokumentach może być już nieaktualna. Niewykluczone więc, że plany dotyczące wydania Call of Duty 2024 na PlayStation 4 i Xbox One uległy zmianie.



Na koniec przypomnijmy, że ostatnia pełnoprawna odsłona serii Call of Duty, czyli Call of Duty: Modern Warfare 2, dostępna jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli jesteście zainteresowani naszą opinią na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Call of Duty: Modern Warfare II – awantura w Meksyku!