ARC Raiders ze świąteczną niespodzianką. Twórcy mają dla graczy prezent

Embark Studios skierowało do swojej społeczności wyjątkowe podziękowania, podsumowując ostatnie intensywne miesiące obecności gry ARC Raiders na rynku. Producent wykonawczy, Aleksander Grondal, w swoim liście zauważył, że czas od momentu premiery upłynął niezwykle szybko. W ramach wdzięczności, deweloperzy postanowili przekazać graczom świąteczny prezent.

ARC Raiders świętuje sukces i daje graczom tysiąc darmowych żetonów Raidera

Zespół deweloperski już teraz przygotowuje się na wyzwania, jakie przyniesie nadchodzący rok, traktując ten moment jako okazję do refleksji nad dotychczasowymi osiągnięciami. Twórcy od początku wierzyli w potencjał swojego dzieła, czerpiąc radość z testowania go wewnątrz studia, jednak to reakcja fanów podczas kwietniowych testów technicznych utwierdziła ich w przekonaniu, że tworzą coś unikalnego.