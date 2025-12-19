ARC Raiders ze świąteczną niespodzianką. Twórcy mają dla graczy prezent

Embark Studios skierowało do swojej społeczności wyjątkowe podziękowania, podsumowując ostatnie intensywne miesiące obecności gry ARC Raiders na rynku. Producent wykonawczy, Aleksander Grondal, w swoim liście zauważył, że czas od momentu premiery upłynął niezwykle szybko. W ramach wdzięczności, deweloperzy postanowili przekazać graczom świąteczny prezent.
ARC Raiders świętuje sukces i daje graczom tysiąc darmowych żetonów Raidera
Zespół deweloperski już teraz przygotowuje się na wyzwania, jakie przyniesie nadchodzący rok, traktując ten moment jako okazję do refleksji nad dotychczasowymi osiągnięciami. Twórcy od początku wierzyli w potencjał swojego dzieła, czerpiąc radość z testowania go wewnątrz studia, jednak to reakcja fanów podczas kwietniowych testów technicznych utwierdziła ich w przekonaniu, że tworzą coś unikalnego.
Skala zaangażowania i pasji, jaką wykazali się gracze po oficjalnym debiucie, okazała się znacznie większa, niż ktokolwiek w zespole mógł przypuszczać. Dla ekipy Embark Studios głównym wyznacznikiem sukcesu oraz drogowskazem jest zadowolenie odbiorców. Autorzy podkreślają, że włożyli całe swoje serce w proces powstawania projektu, a teraz widzą podobne oddanie ze strony użytkowników, co stanowi dla nich najwyższą formę uznania.
Choć pierwsze tygodnie po premierze uznano za niezwykle udane, studio zaznacza, że jest to dopiero początek ich długofalowej drogi. Planują oni budować ten świat w taki sposób, aby nieustannie dostarczać emocji i zaskakiwać swoją społeczność w przyszłości. Jako wyraz świątecznej wdzięczności, każdy użytkownik może otrzymać tysiąc darmowych żetonów Raidera, jeśli tylko zaloguje się do systemu przed zakończeniem wydarzenia zimowego, które zaplanowano na 13 stycznia. Te wirtualne fundusze pozwalają na zdobycie różnorodnych elementów kosmetycznych, takich jak specjalne stroje, plecaki, unikalne ozdoby czy gesty postaci, a także pakiety tematyczne.
Przypomnijmy jeszcze, że ARC Raiders zadebiutowało 30 października 2025 roku. Gra jest dostępna na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S.
