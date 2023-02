Firmy Microsoft i Nintendo ogłosiły 10-letnią współpracę. Seria Call of Duty nie ominie konsol Japończyków

Mamy świetne wieści dla fanów konsol od Nintendo i miłośników marki Call of Duty. Firmy Microsoft i Nintendo potwierdziły długofalową współpracę.

Wczytywanie ramki mediów.

Seria Call of Duty będzie dostępna i wspierana na Nintendo

Oświadczenie wystosowane przez obu gigantów możemy przeczytać na Twitterze. Na mocy zawartej umowy Microsoft zobowiązał się do dostarczenia i wspierania gier z serii Call of Duty na konsole Nintendo. Produkcje mają być 100% odpowiednikami tytułów, które pojawią się na konsolach Xbox.



Brad Smith w swoim poście zapewnił jednak, że to wyłącznie fragment przyszłej współpracy. Wszystko wskazuje na to, że Microsoft w przyszłości dostarczy Nintendo znacznie więcej tytułów, szczególnie tych sygnowanych logo Activision.