Microsoft zawarł umowę z Nvidią. Call of Duty i inne gry trafią do GeForce Now

Microsoft podpisał już umowę z Nintendo, dzięki której gry z serii Call of Duty – po sfinalizowaniu przejęcia Activision Blizzard przez amerykańską firmę – będą pojawiać się na konsolach japońskiej firmy przez kolejne 10 lat. Okazuje się jednak, że to nie koniec tego typu porozumień. Gigant z Redmond postanowił bowiem podjąć podobną współpracę z firmą Nvidia.

Gry Microsoftu i Activision Blizzard będą pojawiać się w usłudze GeForce Now

O podpisaniu umowy pomiędzy Microsoftem a Nvidią poinformował Phil Spencer, szef marki Xbox, za pośrednictwem portalu społecznościowego Twitter. Za sprawą wspomnianego porozumienia, które wejdzie w życie po sfinalizowaniu przejęcia Activision Blizzard przez amerykańską firmę, wszystkie pecetowe gry stworzone przez studia należące do Microsoftu, a także wszystkie pecetowe produkcje Activision Blizzard – w tym również Call of Duty – będą pojawiać się w usłudze GeForce NOW przez co najmniej 10 lat.



Spencer zaznacza, że Microsoft chce w ten sposób zapewnić dostęp do większej liczby gier większej liczbie odbiorców, niezależnie od tego, w jaki sposób i na jakich platformach zamierzają zapoznać się z wybranymi produkcjami. Warto wspomnieć, że jakiś czas temu amerykańska firma zaproponowała podobną umowę firmie Sony. Japońska korporacja miała jednak nie odpowiedzieć na propozycję giganta z Redmond.

Wczytywanie ramki mediów.