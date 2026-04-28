Fatalne wieści dla fanów Pokemonów. Przecieki wskazują, że musimy uzbroić się w cierpliwość

Game Freak ma zrezygnować z premiery na 30-lecie serii.
Informacje o nadchodzącej, 10. generacji serii — zatytułowanej Pokemon Winds oraz Pokemon Waves — wywołują u fanów mieszane uczucia. Choć pierwsze szczegóły zdradziły inspiracje regionem Azji Południowo-Wschodniej, najnowsze przecieki od sprawdzonych informatorów sugerują, że na premierę przyjdzie nam poczekać znacznie dłużej, niż pierwotnie zakładano.
Pokemon Winds i Waves – premiera dopiero pod koniec 2027 roku?
Mimo że rok 2026 jest 30. rocznicą istnienia serii, wszystko wskazuje na to, że Game Freak nie planuje wydania nowej generacji na ten jubileusz. Znany informator twierdzi, że Pokemon Winds and Waves zadebiutują dopiero w listopadzie 2027 roku. Według przecieków, w tym roku nie zobaczymy już żadnych nowych materiałów z 10. generacji. Kolejne oficjalne wieści mają pojawić się dopiero podczas Pokemon Day w lutym 2027 roku. Przesunięcie premiery na 2027 rok ma być odpowiedzią na krytykę, jaka spadła na 9. generację (Scarlet i Violet) za liczne błędy techniczne. Twórcy potrzebują więcej czasu na dopracowanie tytułu pod Switcha 2.
Ten przeciek jest potwierdzeniem informacji innego źródła. Niedawno usłyszeliśmy o zapowiedzi nowego sezonu anime Pokemon, którego daty nadchodzących odcinków zbiegają się z prawdopodobną premierą Pokemon Winds i Waves dopiero w 2027 r. Nowy sezon Pokemon Horizons ma potrwać do kwietnia przyszłego roku i powinna być emitowana przez następne 12 miesięcy. Taki scenariusz faworyzuje premierę w listopadzie 2027 r.
Dla fanów przyzwyczajonych do corocznych premier głównych części, tak długa przerwa może być rozczarowująca. Jednak Nintendo i The Pokemon Company mają kilka propozycji, które mają umilić oczekiwanie. Niedawne premiery symulatora życia Pokemon Pokopia oraz sieciowej bijatyki Pokemon Champions mają zapewnić rozrywkę na najbliższe miesiące. Do biblioteki trafiły już odświeżone wersje Pokemon FireRed i LeafGreen. Dataminerzy sugerują, że pod koniec 2026 roku lub na początku 2027 roku na konsolę trafią również gry z regionu Hoenn (Ruby, Sapphire i Emerald).
Przypomnijmy, że Pokemon Legends: Z-A to najnowszy tytuł z kultowej serii gier skupiających się wokół kolejnych generacji Pokemonów. Tytuł został wydany 16 października na Nintendo Switch.
