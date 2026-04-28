Fatalne wieści dla fanów Pokemonów. Przecieki wskazują, że musimy uzbroić się w cierpliwość

Informacje o nadchodzącej, 10. generacji serii — zatytułowanej Pokemon Winds oraz Pokemon Waves — wywołują u fanów mieszane uczucia. Choć pierwsze szczegóły zdradziły inspiracje regionem Azji Południowo-Wschodniej, najnowsze przecieki od sprawdzonych informatorów sugerują, że na premierę przyjdzie nam poczekać znacznie dłużej, niż pierwotnie zakładano.

Pokemon Winds i Waves – premiera dopiero pod koniec 2027 roku?

Mimo że rok 2026 jest 30. rocznicą istnienia serii, wszystko wskazuje na to, że Game Freak nie planuje wydania nowej generacji na ten jubileusz. Znany informator twierdzi, że Pokemon Winds and Waves zadebiutują dopiero w listopadzie 2027 roku. Według przecieków, w tym roku nie zobaczymy już żadnych nowych materiałów z 10. generacji. Kolejne oficjalne wieści mają pojawić się dopiero podczas Pokemon Day w lutym 2027 roku. Przesunięcie premiery na 2027 rok ma być odpowiedzią na krytykę, jaka spadła na 9. generację (Scarlet i Violet) za liczne błędy techniczne. Twórcy potrzebują więcej czasu na dopracowanie tytułu pod Switcha 2.

