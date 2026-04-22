Zaloguj się lub Zarejestruj

Call of Duty: Black Ops 7 z nową mapą Zombies. Totenreich przywraca legendy i szykuje finał historii

Mikołaj Berlik
2026/04/22 19:00
0
0

Treyarch zapowiada powrót kultowych bohaterów i epickie starcia w norweskiej scenerii

Treyarch zaprezentowało zwiastun nowej mapy do trybu Zombies w Call of Duty: Black Ops 7. Lokacja o nazwie Totenreich przeniesie graczy do norweskiego miasteczka rybackiego i zapowiada powrót do korzeni oraz domknięcie wątków fabularnych rozwijanych od lat.

Call of Duty: Black Ops 7
Call of Duty: Black Ops 7 – powrót legend i nowe zagrożenia

Najnowszy materiał wideo buduje napięcie, pokazując bezpośrednią kontynuację sagi Mrocznego Eteru. Fani mogą liczyć na powrót kultowych postaci:

  • Klasyczna ekipa: Edward Richtofen, „Tank” Dempsey, Nikolai Belinski oraz Takeo Masaki.
  • Ekipa Ex-Requiem: Grigori Weaver, Elizabeth Grey, Mac Carver oraz Maya Aguinaldo.

Zwiastun zawiera spektakularną scenę, w której ogromny robot znany z mapy Origins zostaje powalony jednym ciosem przez nową, gigantyczną bestię – nordyckiego giganta lodowego. Starcie to sugeruje, że gracze mogą spodziewać się jednej z najbardziej epickich walk z bossami w historii serii. Totenreich to miejsce uwięzione w czasie przez eksperymenty Grupy 935. Otrzymamy do niego dostęp już 30 kwietnia w ramach darmowej aktualizacji Season 3 Reloaded.

GramTV przedstawia:

Mapa ma kluczowe znaczenie dla przeszłości Edwarda Richtofena. Fabuła Call of Duty: Black Ops 7 zmierza do konfrontacji z konsekwencjami działań Grupy 935, stawiając Richtofena w centrum konfliktu jako jednego z architektów minionych katastrof. Twórcy łączą wątki oryginalnej linii Aether z obecnym Mrocznym Eterem, co ma stanowić narracyjny punkt zwrotny dla całej serii.

Przypomnijmy, że Call of Duty: Black Ops 7 jest dostępne na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5.

Źródło:https://gamerant.com/cod-black-ops-7-new-zombies-map-totenreich/

Tagi:

News
zwiastun
Activision
Activision Blizzard
Call of Duty
Call of Duty: Black Ops
Call of Duty: Black Ops 7
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112