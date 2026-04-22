Call of Duty: Black Ops 7 z nową mapą Zombies. Totenreich przywraca legendy i szykuje finał historii

Treyarch zapowiada powrót kultowych bohaterów i epickie starcia w norweskiej scenerii
Treyarch zaprezentowało zwiastun nowej mapy do trybu Zombies w Call of Duty: Black Ops 7. Lokacja o nazwie Totenreich przeniesie graczy do norweskiego miasteczka rybackiego i zapowiada powrót do korzeni oraz domknięcie wątków fabularnych rozwijanych od lat.
Call of Duty: Black Ops 7 – powrót legend i nowe zagrożenia
Najnowszy materiał wideo buduje napięcie, pokazując bezpośrednią kontynuację sagi Mrocznego Eteru. Fani mogą liczyć na powrót kultowych postaci:
Klasyczna ekipa: Edward Richtofen, „Tank” Dempsey, Nikolai Belinski oraz Takeo Masaki.
Ekipa Ex-Requiem: Grigori Weaver, Elizabeth Grey, Mac Carver oraz Maya Aguinaldo.
Zwiastun zawiera spektakularną scenę, w której ogromny robot znany z mapy Origins zostaje powalony jednym ciosem przez nową, gigantyczną bestię – nordyckiego giganta lodowego. Starcie to sugeruje, że gracze mogą spodziewać się jednej z najbardziej epickich walk z bossami w historii serii. Totenreich to miejsce uwięzione w czasie przez eksperymenty Grupy 935. Otrzymamy do niego dostęp już 30 kwietnia w ramach darmowej aktualizacji Season 3 Reloaded.
GramTV przedstawia:
Mapa ma kluczowe znaczenie dla przeszłości Edwarda Richtofena. Fabuła Call of Duty: Black Ops 7 zmierza do konfrontacji z konsekwencjami działań Grupy 935, stawiając Richtofena w centrum konfliktu jako jednego z architektów minionych katastrof. Twórcy łączą wątki oryginalnej linii Aether z obecnym Mrocznym Eterem, co ma stanowić narracyjny punkt zwrotny dla całej serii.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!