Call of Duty: Black Ops 7 z nową mapą Zombies. Totenreich przywraca legendy i szykuje finał historii

Treyarch zaprezentowało zwiastun nowej mapy do trybu Zombies w Call of Duty: Black Ops 7. Lokacja o nazwie Totenreich przeniesie graczy do norweskiego miasteczka rybackiego i zapowiada powrót do korzeni oraz domknięcie wątków fabularnych rozwijanych od lat.

Zwiastun zawiera spektakularną scenę, w której ogromny robot znany z mapy Origins zostaje powalony jednym ciosem przez nową, gigantyczną bestię – nordyckiego giganta lodowego. Starcie to sugeruje, że gracze mogą spodziewać się jednej z najbardziej epickich walk z bossami w historii serii. Totenreich to miejsce uwięzione w czasie przez eksperymenty Grupy 935. Otrzymamy do niego dostęp już 30 kwietnia w ramach darmowej aktualizacji Season 3 Reloaded.

Mapa ma kluczowe znaczenie dla przeszłości Edwarda Richtofena. Fabuła Call of Duty: Black Ops 7 zmierza do konfrontacji z konsekwencjami działań Grupy 935, stawiając Richtofena w centrum konfliktu jako jednego z architektów minionych katastrof. Twórcy łączą wątki oryginalnej linii Aether z obecnym Mrocznym Eterem, co ma stanowić narracyjny punkt zwrotny dla całej serii.

Przypomnijmy, że Call of Duty: Black Ops 7 jest dostępne na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5.