Zaloguj się lub Zarejestruj

EA zamyka serwery dwóch swoich hitów na jednej z platform. Jedna z nich zdobyła tytuł GOTY

Radosław Krajewski
2026/04/26 19:40
0
0

Gracze na tej platformie stracą dostęp do usług sieciowych dwóch gier od Electronic Arts.

Electronic Arts rozpoczęła proces wygaszania wsparcia dla dwóch swoich tytułów. Już jutro, czyli 27 kwietnia zostaną wyłączone serwery gier Dragon Age: Inkwizycja oraz Plants vs Zombies: Garden Warfare na PlayStation 3.

Dragon Age: Inkwizycja

Dragon Age: Inkwizycja i Plants vs Zombies: Garden Warfare z wyłączonymi usługami sieciowymi na PlayStation 3

Na ten moment zmiany dotyczą wyłącznie starszej konsoli Sony i nie obejmują innych platform. W praktyce jednak takie decyzje często stanowią pierwszy krok do całkowitego zakończenia wsparcia, które z czasem rozszerza się na kolejne systemy. Można więc zakładać, że w przyszłości podobny los spotka wersje na Xbox 360, a następnie także nowsze platformy, takie jak PlayStation 4, Xbox One czy komputery osobiste. Obecnie nie wiadomo jednak kiedy to nastąpi.

GramTV przedstawia:

W przypadku Dragon Age: Inkwizycja, trzeciej odsłony popularnej serii RPG od BioWare z 2014 roku, wyłączenie serwerów oznacza koniec trybu kooperacji dla użytkowników PS3. Gra była jednym z największych sukcesów studia, zdobyła średnią ocen na poziomie 89 w serwisie Metacritic i sięgnęła po nagrodę dla najlepszej gry roku podczas The Game Awards 2014. Produkcja pozostaje najlepiej sprzedającą się częścią cyklu i choć skupia się na rozgrywce jednoosobowej, oferowała także rozbudowany tryb wieloosobowy.

Drugi z wygaszanych tytułów, Plants vs Zombies: Garden Warfare, również zadebiutował w 2014 roku, a za produkcję odpowiadało PopCap Vancouver. W przeciwieństwie do Dragon Age, tutaj to właśnie komponent sieciowy stanowił kluczowy element zabawy. Tytuł łączył strzelankę z widokiem z trzeciej osoby z mechanikami tower defense i był trzecią odsłoną serii Plants vs. Zombies. Gra zebrała oceny w przedziale od 69 do 78 punktów w Metacritic i odniosła na tyle duży sukces sprzedażowy, że doczekała się kontynuacji w postaci Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2.

Źródło:https://comicbook.com/gaming/news/ea-electronic-arts-bioware-games-shutting-down/

Tagi:

News
Electronic Arts
EA
PlayStation 3
PS3
BioWare
RPG
strzelanka
PlayStation
Dragon Age: Inkwizycja
serwery
Plants vs Zombies: Garden Warfare
fantasy
zamknięcie
wyłączenie serwerów
zamknięcie serwerów
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112