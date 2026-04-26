EA zamyka serwery dwóch swoich hitów na jednej z platform. Jedna z nich zdobyła tytuł GOTY

Electronic Arts rozpoczęła proces wygaszania wsparcia dla dwóch swoich tytułów. Już jutro, czyli 27 kwietnia zostaną wyłączone serwery gier Dragon Age: Inkwizycja oraz Plants vs Zombies: Garden Warfare na PlayStation 3.
Dragon Age: Inkwizycja i Plants vs Zombies: Garden Warfare z wyłączonymi usługami sieciowymi na PlayStation 3
Na ten moment zmiany dotyczą wyłącznie starszej konsoli Sony i nie obejmują innych platform. W praktyce jednak takie decyzje często stanowią pierwszy krok do całkowitego zakończenia wsparcia, które z czasem rozszerza się na kolejne systemy. Można więc zakładać, że w przyszłości podobny los spotka wersje na Xbox 360, a następnie także nowsze platformy, takie jak PlayStation 4, Xbox One czy komputery osobiste. Obecnie nie wiadomo jednak kiedy to nastąpi.
