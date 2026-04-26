EA zamyka serwery dwóch swoich hitów na jednej z platform. Jedna z nich zdobyła tytuł GOTY

W przypadku Dragon Age: Inkwizycja, trzeciej odsłony popularnej serii RPG od BioWare z 2014 roku, wyłączenie serwerów oznacza koniec trybu kooperacji dla użytkowników PS3. Gra była jednym z największych sukcesów studia, zdobyła średnią ocen na poziomie 89 w serwisie Metacritic i sięgnęła po nagrodę dla najlepszej gry roku podczas The Game Awards 2014. Produkcja pozostaje najlepiej sprzedającą się częścią cyklu i choć skupia się na rozgrywce jednoosobowej, oferowała także rozbudowany tryb wieloosobowy.

Drugi z wygaszanych tytułów, Plants vs Zombies: Garden Warfare, również zadebiutował w 2014 roku, a za produkcję odpowiadało PopCap Vancouver. W przeciwieństwie do Dragon Age, tutaj to właśnie komponent sieciowy stanowił kluczowy element zabawy. Tytuł łączył strzelankę z widokiem z trzeciej osoby z mechanikami tower defense i był trzecią odsłoną serii Plants vs. Zombies. Gra zebrała oceny w przedziale od 69 do 78 punktów w Metacritic i odniosła na tyle duży sukces sprzedażowy, że doczekała się kontynuacji w postaci Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2.