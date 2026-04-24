Battlefield też otrzyma własny film. Wielkie gwiazdy mają zapewnić sukces ekranizacji

Nie tylko Call of Duty doczeka się w najbliższym czasie filmowej adaptacji.

Hollywood szykuje się na kolejną ekspansję growych ekranizacji na duży ekran. Kultowa marka Battlefield otrzyma aktorski film, a za projektem stoją twórcy, którzy mają zagwarantować sukces tej produkcji. Battlefield – reżyser serii Mission: Impossible nakręci filmową adaptację słynnej strzelanki Electronic Arts Za scenariusz, reżyserię i produkcję odpowiada Christopher McQuarrie, znany z pracy nad serią Mission: Impossible. Do projektu dołączt także Michael B. Jordan, który ma pełnić rolę producenta i potencjalnie wystąpić w filmie. W projekt zaangażowane jest również Electronic Arts, właściciel marki.

Film trafił już do największych graczy branży. Twórcy spotykają się ze studiami i platformami streamingowymi, wśród których wymienia się między innymi Apple oraz Sony Pictures. Priorytetem ma być jednak klasyczna premiera kinowa, co może ograniczyć udział niektórych platform, takich jak Netflix.

Choć szczegóły finansowe nie są jeszcze znane, jedno jest pewne, produkcja nie będzie należeć do tanich. Koszty wynagrodzeń dla gwiazd to tylko część wydatków, ponieważ same prawa do adaptacji należą do wyjątkowo drogich. Seria Battlefield zadebiutowała w 2002 roku wraz z odsłoną Battlefield 1942 i od tego czasu przeszła długą drogę, przenosząc graczy przez różne konflikty i epoki. Najnowsza część, Battlefield 6, okazała się ogromnym sukcesem sprzedażowym i jednym z najgłośniejszych tytułów ubiegłego roku. Marka od lat rywalizuje z serią Call of Duty o dominację w świecie strzelanek. Co ciekawe, ta konkurencja może wkrótce przenieść się także na duży ekran. Trwają bowiem prace nad filmową adaptacją Call of Duty, za którą odpowiadają Taylor Sheridan oraz Peter Berg.

