Widmo Concorda wraca. Twórcy zatrzymują rozwój nowej strzelanki po zaledwie dwóch tygodniach

Zaledwie dwa tygodnie po premierze twórcy Last Flag ogłosili wstrzymanie dalszego rozwoju gry. Studio Knight Street Games przyznało, że produkcja nie była w stanie zbudować wystarczającej bazy graczy, by zapewnić jej przyszłość.

Last Flag nie będzie już rozwijane

W opublikowanym komunikacie deweloperzy tłumaczą, że od początku nie chcieli konkurować z największymi tytułami w modelu live service. Zamiast tego postawili na płatną grę bez mikrotransakcji i przepustek bojowych. Plan zakładał zdobycie lojalnej społeczności dzięki jakości i pomysłowi, jednak rzeczywistość okazała się brutalna – zainteresowanie tytułem szybko spadło.