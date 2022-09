Call of Duty: Modern Warfare II - wrażenia z bety

Tradycyjnie przed premierą nowej odsłony Call of Duty pojawia się okres betatestów i o ile w przypadku poprzednich lat o wiele łatwiej było pewne rzeczy przewidzieć, tak w przypadku Modern Warfare II przychodzi mi to z niebywałą trudnością. Owszem, nowości są nie tylko w temacie Gunsmith 2.0 , ale jak to się przełoży ostatecznie na pełną wersję gry… to już się podchwytliwe pytanie.

Dlatego też podszedłem do tej bety na zasadzie rozruszania się oraz przygotowania się na to, co będzie się działo w niedalekiej przyszłości. Mimo wszystko jednak są rzeczy, które mi się spodobały, a które wymagałyby pewnego wyjaśnienia.

Dwa plusy i jeden minus…

Zacznę od największego plusa, który trochę również wpływa na minus – gunplay Modern Warfare 2 jest naprawdę dobry i sprawiający sporo frajdy bez względu na wybraną broń. Czuć, że konkretny typ broni ma kopnięcie, a co za tym idzie ścieżkę słania kolejnych pocisków przy strzelaniu w trybie full auto. W porównaniu z poprzednimi odsłonami (nawet Modern Warfare z 2019 roku) trzeba się do tego przyzwyczaić i nie ukrywam, że po pierwszych dwóch-trzech partiach czułem się, jakbym grał raczej w jakiś tytuł stawiający na zdecydowanie cięższą rozgrywkę w kierunku symulacji niż typowego strzelania w Call of Duty. To jednak jest pierwsze wrażenie, ponieważ z czasem im dalej w las tym więcej w tym wszystkim stylu Call of Duty… co również może niektórych odstraszyć, jeśli oczekiwaliście od nowego CoDa zdecydowanie spokojniejszego i taktycznego grania.

Co prawda, co widać na naszych gameplayach z trybu Dominacja, starałem się podchodzić tematu bardziej taktycznie i na spokojnie, ale koniec końców najlepszym rozwiązaniem było tak jak zwykle szybkie przemieszczanie się z punktu A do B z szybkim strzelaniem do tego, kto pojawiał się przede mną. Można było mieć wrażenie, że jeśli nie teraz, to kiedy – to byłby jeden z najlepszych momentów na to, aby rozgrywkę w Call of Duty nieco zwolnić lub chociaż zmienić pewne zasady nim rządzące, aby zamiast skakania zza rogu na przeciwnika całość przebiegała nieco bardziej taktycznie. A przynajmniej tak, aby nie opłacało się tego robić na dłuższą metę. Jeśli dołączymy do tego fakt, że z minimapy zniknęły oznaczenia związane z miejscami z których strzelają przeciwnicy, to właściwie rozgrywanie czegokolwiek na mapach z ciasnymi i ciemnymi korytarzami (farma chociażby) przeradzało się w festiwal frustracji w trybach tradycyjnych. Czy Infinity Ward będzie coś przy tym zmieniać? Czas pokaże, ponieważ dobrze pamiętamy jak wyglądało to w temacie poprzedniego Modern Warfare i podobnych kontrowersji. Wierzę, że znajdzie się jakiś złoty środek, aby wszyscy byli zadowoleni. Plusem jednak jest to, że tym razem w odróżnieniu od Modern Warfare (2019) mapy są zdecydowanie bliższe klasycznemu podejściu do tematu i o wiele łatwiej jest się na nich odnaleźć. Zwłaszcza na Mecardo Las Almas, na którym bawiłem się wyśmienicie jak za starych czasów. Wszystkie starcia były 6v6, co również zdecydowanie lepiej sprawdzało się bez względu na mapę.

Teoretycznie trochę zmian wprowadza fakt „doładowywania się” kolejnych wybranych perków w trakcie meczu, przez co te teoretycznie najbardziej znaczące (np. Duch) pojawia się gdzieś w połowie starcia. Na ten moment w becie ta zmiana wypadła dość blado, jeśli nie powiedzieć mogłoby jej po prostu nie być. Trudno jest bowiem odczuć różnicę między wykorzystywaniem konkretnych perków a ich kompletnym brakiem na początku rozgrywki, a jeśli one występują to różnice miedzy np. szybkim przeładowaniem czy szybszym otrząśnięciem się z efektu po flashbangu są dość małe. Plusem natomiast może być zamiana Killstreaków na Scorestreaki – dla niektórych zmiana może być kosmetyczna, ale jeśli komuś łatwiej przeliczać odległość do przyzywania bombowców starymi metodami, to jest taka możliwość.