CoD Modern Warfare 2 vs. Battlefield 2042 – wideo porównuje grafikę i fizykę

Strzelanie do opon, strzelanie do szyb, pływanie, rzucanie granatami – i takie tam.

Call of Duty: Modern Warfare 2 debiutuje już 28 października. Część osób miała już okazję zagrać w nowego CoD-a. Ci wybrańcy są zadowoleni z jakości oprawy wideo i poziomu realizmu w produkcji. Tymczasem autor kanału GameBest na YouTube przygotował filmik, który zestawia elementy grafiki i fizyki w Modern Warfare 2 i Battlefield 2042 . Nagranie prezentujemy na dole tej wiadomości.

Porównanie jest bardzo szczegółowe – pokazuje między innymi zachowanie wirtualnej wody, postrzelonych opon i pobitego szkła. Później przechodzimy też do zestawienia realizmu jazdy czołgiem i śladów po pociskach oraz wybuchu granatów.

CoD: MW2 – wymagania sprzętowe i wrażenia z bety

Call of Duty: Modern Warfare 2 ma ukazać się na pecetach i konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Osoby zainteresowane ogrywaniem produkcji na komputerze odsyłamy tutaj – znajdziecie tu oficjalne rekomendacje sprzętowe. Jeśli natomiast chcecie przeczytać GRAM-owe wrażenia z bety, to publikowaliśmy je pod tym adresem.