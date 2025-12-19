Twórcy Silent Hill patrzą w stronę szamańskich wierzeń. Istnieje jednak pewne wyzwanie

Seria Silent Hill tradycyjnie skupiała się na tajemniczych incydentach w USA, jednak premiera odsłony z podtytułem „f” przeniosła akcję do japońskiej wioski, co mogło zasygnalizować nową drogę rozwoju. Producent serii, Motoi Okamoto, wyraził chęć dalszego eksperymentowania z lokalizacjami i odchodzenia od utartych schematów. Jako potencjalne miejsca akcji nadchodzących gier wymienił on Włochy, Rosję, Koreę Południową oraz Amerykę Środkową i Południową.

Kolejna gra Silent Hill poza USA? Twórcy patrzą na nowe regiony

Zdaniem twórcy, wymienione miejsca posiadają wyjątkowe systemy wierzeń, które mogą posłużyć jako fundament do rozbudowy uniwersum. Szczególny nacisk położył on na możliwość wykorzystania lokalnych tradycji szamańskich, widząc w nich szansę na nowe podejście do grozy.