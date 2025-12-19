Twórcy Silent Hill patrzą w stronę szamańskich wierzeń. Istnieje jednak pewne wyzwanie

Seria Silent Hill tradycyjnie skupiała się na tajemniczych incydentach w USA, jednak premiera odsłony z podtytułem „f” przeniosła akcję do japońskiej wioski, co mogło zasygnalizować nową drogę rozwoju. Producent serii, Motoi Okamoto, wyraził chęć dalszego eksperymentowania z lokalizacjami i odchodzenia od utartych schematów. Jako potencjalne miejsca akcji nadchodzących gier wymienił on Włochy, Rosję, Koreę Południową oraz Amerykę Środkową i Południową.
Kolejna gra Silent Hill poza USA? Twórcy patrzą na nowe regiony
Zdaniem twórcy, wymienione miejsca posiadają wyjątkowe systemy wierzeń, które mogą posłużyć jako fundament do rozbudowy uniwersum. Szczególny nacisk położył on na możliwość wykorzystania lokalnych tradycji szamańskich, widząc w nich szansę na nowe podejście do grozy.
Uważamy, że być może moglibyśmy zastosować podobne podejście wobec innych kultur na całym świecie. Na przykład w Ameryce Środkowej lub Południowej moglibyśmy sięgnąć po lokalne, szamanistyczne wierzenia i sprawdzić, jak można je z tym powiązać. Moglibyśmy też poszerzyć horyzonty i przyjrzeć się innym regionom, takim jak Rosja, Włochy czy Korea Południowa, ponieważ wszystkie te obszary mają własne, unikalne systemy wierzeń. Wierzę, że byłaby to dla nas brama do dalszego rozwijania naszych koncepcji.
Okamoto dostrzega w wymienionych obszarach, zwłaszcza w Ameryce Łacińskiej, inspirujący kontrast wynikający z ich burzliwej przeszłości politycznej. Historia naznaczona rządami wojskowymi ukształtowała tam specyficzny klimat kulturowy, w którym istotną rolę odgrywa odwaga oraz pojęcie „machismo”.
Te regiony były dotknięte wieloma rządami wojskowymi i zamachami stanu. Z tych realiów politycznych wywodzi się pewien rodzaj brawury i ‘machismo’. Jest też aspekt bardziej folklorystyczny, wynikający z szamanizmu i lokalnych wierzeń.
Niemniej jednak, plany te wiążą się z wyzwaniem logistycznym, jakim jest brak w tych regionach odpowiednio dużych studiów deweloperskich. Produkcja tytułu o skali tak potężnej marki wymaga zaplecza technicznego, którego obecnie w tamtych częściach świata brakuje.
Jest jednak jeden problem: w Ameryce Środkowej i Południowej nie ma zbyt wielu znaczących studiów deweloperskich, które byłyby w stanie udźwignąć markę taką jak Silent Hill. Choć region ten oferuje wiele interesujących filmów, książek i opowieści, wciąż musimy zbadać, w jaki sposób przełożyć to na gry.
