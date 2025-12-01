Davy x Jones z gigantyczną aktualizacją. Masa nowości w pirackiej przygodzie

Gra Davy x Jones to pierwszoosobowa strzelanka typu roguelite, która koncentruje się na tematyce nadprzyrodzonych morskich przygód. Tytuł ten, wydany w ramach wczesnego dostępu w sierpniu bieżącego roku, pozwala graczom wcielić się w Jonesa, bezgłowego pirata. Wraz z nim w podziemiach walczy towarzysząca mu czaszka o imieniu Davy. Niedawno studio Parasight ogłosiło wydanie aktualizacji, która znacząco rozszerza i gruntownie przebudowuje podstawowe mechaniki rozgrywki.

Potężny update Davy x Jones. Nowy tryb, przebudowana walka i masa zmian

Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie drugiego trybu rozgrywki, który umożliwia graczom sterowanie „żywym statkiem” i eksplorację świata z perspektywy trzeciej osoby. Ten budzący grozę okręt to hybryda tradycyjnego, drewnianego kadłuba i wieloryba Abby. Jednostka ta nie jest jedynie środkiem transportu. Aktualizacja wprowadza bitwy morskie, a wśród nowości znalazło się również polowanie na Krakena.