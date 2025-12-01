Davy x Jones z gigantyczną aktualizacją. Masa nowości w pirackiej przygodzie

Gra Davy x Jones to pierwszoosobowa strzelanka typu roguelite, która koncentruje się na tematyce nadprzyrodzonych morskich przygód. Tytuł ten, wydany w ramach wczesnego dostępu w sierpniu bieżącego roku, pozwala graczom wcielić się w Jonesa, bezgłowego pirata. Wraz z nim w podziemiach walczy towarzysząca mu czaszka o imieniu Davy. Niedawno studio Parasight ogłosiło wydanie aktualizacji, która znacząco rozszerza i gruntownie przebudowuje podstawowe mechaniki rozgrywki.
Potężny update Davy x Jones. Nowy tryb, przebudowana walka i masa zmian
Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie drugiego trybu rozgrywki, który umożliwia graczom sterowanie „żywym statkiem” i eksplorację świata z perspektywy trzeciej osoby. Ten budzący grozę okręt to hybryda tradycyjnego, drewnianego kadłuba i wieloryba Abby. Jednostka ta nie jest jedynie środkiem transportu. Aktualizacja wprowadza bitwy morskie, a wśród nowości znalazło się również polowanie na Krakena.
Skala wprowadzonych zmian wykracza jednak poza mechanikę żeglowania, obejmując również gruntowne przekształcenia w rozgrywce Jonesa w perspektywie FPP. Walka wręcz została znacznie rozbudowana, wzbogacona o szybkie uderzenia, silne ataki oraz bardziej złożony system kombinacji. Usprawniono także balans strzelania i wprowadzono udoskonalony mechanizm przeładowania oraz limitów amunicji. Ataki wręcz zyskały poprawione animacje, a sztuczna inteligencja przeciwników została skorygowana w celu uczynienia walk bardziej angażującymi.
Aktualizacja dostarcza również liczne zmiany techniczne i poprawiające jakość życia. Drzewko umiejętności zostało całkowicie przeprojektowane, aby móc obsługiwać nowo wprowadzony system rekrutacji załogi. Dodano kodeks wypełniony samouczkami i wskazówkami, wprowadzono wsparcie dla technologii Nvidia frame generation oraz FSR4, a całość uzupełniono zestawem osiągnięć na platformie Steam. Twórcy ostrzegają, że z powodu ogromu modyfikacji, dotychczasowe zapisy gry ulegną uszkodzeniu i będą niekompatybilne.
Przypomnijmy, że Davy x Jones ukazał się w ramach wczesnego dostępu w sierpniu tego roku.
