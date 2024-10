Call of Duty: Black Ops 6 na premierowym zwiastunie. Nadciąga debiut najnowszej odsłony serii

Już niebawem miłośnicy serii Call of Duty będą mogli zanurzyć się w rozgrywce w najnowszej odsłonie. Zainteresowanie beta testami gry było ogromne, a według przekazanych informacji udział w nich wzięła rekordowa liczba graczy. Teraz natomiast Activision podzieliło się premierowym zwiastunem Call of Duty: Black Ops 6, który znajdziecie na dole wiadomości.

Podczas czerwcowego Xbox Games Showcase poznaliśmy datę premiery Call of Duty: Black Ops 6 . Debiut najnowszej odsłony serii nadciąga coraz większymi krokami, a Activision nie zamierza zwalniać tempa. Właśnie udostępniono bowiem premierowy zwiastun produkcji.

Warto przy okazji przypomnieć, że w sierpniu poznaliśmy wymagania sprzętowe gry. Ponadto Activision poinformowało jakiś czas temu, że Call of Duty: Black Ops 6 nie zaoferuje wcześniejszego dostępu do kampanii fabularnej, a wszyscy gracze rozpoczną przygodę w tym samym czasie. Jedną z nowości w tegorocznej odsłonie serii ma być system poruszania się omnimovement. W momencie premiery gracze uzyskają dostęp do 16 map w trybie wieloosobowym. Nie zabraknie również uwielbianego trybu zombie.