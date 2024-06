Call of Duty: Black Ops 6 otwiera Xbox Games Showcase 2024. Mamy datę premiery

Zobaczcie nowy zwiastun z nadchodzącej odsłony serii Call of Duty.

Xbox Games Showcase 2024 rozpoczęto z przytupem, ponieważ już na samym początku otrzymaliśmy nowy zwiastun Call of Duty: Black Ops 6. We wspomnianym materiale nie zabrakło ujęć z kampanii fabularnej. Więcej informacji otrzymamy za kilka godzin w trakcie prezentacji poświęconej nadchodzącej odsłonie serii Call of Duty.

Call of Duty: Black Ops 6 na nowym zwiastunie z Xbox Games Showcase 2024

Phil Spencer poinformował, że Call of Duty: Black Ops 6 zadebiutuje 25 października 2024 roku. Przedstawiciel Microsoftu zapewnił również, że nowa odsłona popularnej serii pierwszoosobowych strzelanek trafi w dniu premiery do Xbox Game Pass.