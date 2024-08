Call of Duty: Black Ops 6 na nowym zwiastunie. Omnimovement, żywa tarcza i nie tylko

Zgodnie z zapowiedziami w tym tygodniu ruszy pierwsza faza beta testów Call of Duty: Black Ops 6. Nic więc dziwnego, że Activision postanowiło podgrzać nieco atmosferę wokół tegorocznej odsłony popularnej serii pierwszoosobowych strzelanek. W sieci pojawił się bowiem nowy zwiastun wspomnianej produkcji, który skupia się na prezentacji rozgrywki w trybie multiplayer.

Nowy zwiastun Call of Duty: Black Ops 6 pokazuje zmagania w trybie sieciowym

Najnowszy zwiastun Call of Duty: Black Ops 6 pozwala rzucić okiem na kilka map, które będą dostępne w trybie sieciowym. Activision nie zapomniało też o prezentacji systemu poruszania się omnimovement, który ma być jedną z najważniejszych nowości tegorocznej odsłony serii Call of Duty. Okazuje się również, że we wspomnianej produkcji gracze będą mogli zajść innego żołnierza od tyłu i wykorzystać go jako tzw. żywą tarczę.