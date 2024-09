Call of Duty: Black Ops 6 bez wcześniejszego dostępu do kampanii fabularnej

W tym roku podjęliśmy decyzję, aby zapewnić społeczności możliwość zagłębienia się we wszystkie tryby w tym samym momencie, wieć wróciliśmy do jednego ogromnego globalnego momentu premiery, który będzie miał miejsce 25 października 2024 roku. Dlatego w tym roku nie ma wczesnego dostępu do Black Ops 6, a jedynie odliczanie do premiery – informuje Activision.