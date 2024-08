Call of Duty: Black Ops 6 – ujawniono wymagania sprzętowe dla wersji beta na PC

Call of Duty: Black Ops 6 otrzymało zwiastun prezentujący tryb multiplayer. Okazuje się jednak, że to nie koniec wartych uwagi informacji na temat wspomnianej produkcji. Activision ujawniło bowiem wymagania sprzętowe dla nadchodzących beta testów tegorocznej odsłony serii Call of Duty.

Activision ujawnia wymagania sprzętowe dla wersji beta Call of Duty: Black Ops 6

Zgodnie z zapowiedziami pierwsza faza beta testów Call of Duty: Black Ops 6 odbędzie się w dniach 30 sierpnia – 4 września 2024 roku. We wspomnianym terminie tegoroczną odsłonę serii Call of Duty przetestują zarówno gracze, którzy zdecydowali się na kupno gry w przedsprzedaży, jak i abonenci usługi Game Pass. Activision najwyraźniej chce odpowiednio przygotować użytkowników komputerów osobistych na to wydarzenie, dlatego – jak wspomnieliśmy wyżej – firma udostępniła wymagania sprzętowe dla nadchodzących beta testów.