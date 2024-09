Beta testy Call of Duty: Black Ops 6 cieszyły się rekordowym zainteresowaniem

Kilka dni temu informowaliśmy, że Call of Duty: Black Ops 6 nie zaoferuje wcześniejszego dostępu do kampanii fabularnej. Activision tymczasem postanowiło podsumować zakończone w miniony weekend beta testy. Zgodnie z przekazanymi informacjami tegorocznej odsłonie serii Call of Duty udało się pobić kilka rekordów.

Activision podsumowało beta testy Call of Duty: Black Ops 6. Zainteresowanie było ogromne

We wpisie opublikowanym na portalu społecznościowym X poinformowano, że beta Call of Duty: Black Ops 6 była największą w historii marki Call of Duty. Zgodnie z przekazanymi informacjami w testach tegorocznej odsłony popularnej serii pierwszoosobowych strzelanek udział wzięła rekordowa liczba graczy. Activision niestety nie podzieliło się konkretnymi wynikami.