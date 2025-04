Były prezes Blizzarda krytykuje remaster Obliviona. Odświeżenia 20-letnich gier mają nie dorównać współczesnym tytułom

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered od Bethesdy skłonił społeczność do ponownego zainteresowania się kultowym RPG sprzed niemal dwóch dekad. Choć gra doczekała się wielu ulepszeń, nie wszystkich przekonuje sam pomysł odświeżania klasyków - głównie taką opinią może pochwalić się były prezes Blizzarda, który kwestionuje sens tworzenia remasterów tak starych produkcji.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered – wypowiedź byłego szefa Blizzarda

We wpisie opublikowanym na platformie Twitter/X, Ybarra stwierdził, że podchodzi „sceptycznie do remasterów gier sprzed 20 lat”, szczególnie po premierze Elden Ringa. Jego zdaniem stare tytuły, nawet te „niegdyś fantastyczne”, nie są w stanie konkurować z grami stworzonymi od podstaw w ostatnich latach. Podkreślił też, że gracze pragną dziś „nowych klas, świeżych systemów walki i lepszego doświadczenia odkrywania świata”. Zaznaczył on, że oczywiście „może się mylić”, ale nie przekonało to wszystkich odbiorców. Jego wpis spotkał się z falą komentarzy, a wielu graczy broniło nostalgii i unikalnego klimatu Obliviona.

