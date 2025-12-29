Zaloguj się lub Zarejestruj

Ten tryb w Diablo 4 od początku był problematyczny. Gracze domagają się jego ulepszenia

Jakub Piwoński
2025/12/29 09:30
Co na to Blizzard?

Społeczność Diablo 4 coraz głośniej domaga się zmian w trybie PvP, który od momentu premiery gry pozostaje na marginesie zainteresowania graczy. Choć Blizzard wprowadził go jako opcjonalną aktywność, wielu fanów uważa dziś, że Pola Nienawiści to niewykorzystany potencjał, który przy odpowiednich zmianach mógłby tchnąć w rozgrywkę nowe życie.

Diablo 4
Diablo 4

Gracze chcą ulepszenia trybu PvP

PvP było obecne w Diablo 4 od samego początku. Gracze mogą oznaczyć się jako Naznaczeni Krwią i walczyć z innymi użytkownikami w wyznaczonych strefach, zdobywając m.in. unikalne elementy kosmetyczne. W praktyce jednak tryb ten szybko zyskał opinię chaotycznego i skrajnie niezbalansowanego, przez co większość graczy po prostu go unika.

Na Reddicie temat powrócił za sprawą wątku użytkownika Fat_Foot, który opisał swoje doświadczenia z PvP. Mimo bardzo wysokiego poziomu rozwoju postaci i ogromnej wytrzymałości, każda konfrontacja z innym graczem kończy się dla niego natychmiastową porażką. Jak zauważyli inni uczestnicy dyskusji, problemem jest skala obrażeń w Diablo 4 – postacie są w stanie zadawać absurdalnie wysokie wartości, przez co walka PvP sprowadza się do tego, kto zaatakuje pierwszy.

Część graczy uważa PvP za straconą sprawę, ale inni podkreślają, że podobne problemy rozwiązano już w innych grach. Ich zdaniem tryb ten wymagałby jednak gruntownego balansu i realnego wsparcia ze strony Blizzarda. Rozczarowanie budzi również fakt, że deweloper nie zapowiedział żadnych istotnych zmian w PvP przy okazji ostatnich dużych aktualizacji.

Na razie Blizzard skupia się na rozwoju sezonowej zawartości Diablo 4. Pytanie brzmi, czy w przyszłości znajdzie się miejsce także na reanimację PvP, które – według graczy – mogłoby stać się czymś więcej niż tylko martwą ciekawostką.

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
3
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 09:50
sc napisał:

Jedyna szansa na PvP jaką ja widzę, to wejście na arenę ze statystykami i umiejętnościami postaci narzuconymi przez Blizzarda. Przed wejściem na arenę wybierasz jeden z dostępnych buildów i jazda.

Bo jak inaczej? Nie da się tego zbalansować kiedy ktoś zadaje 10 trylionów obrażeń na sekundę.

To jest bardzo sensowny pomysł i jedyny, który miałby szansę na powodzenie. 

sc
Gramowicz
Dzisiaj 09:41

Jedyna szansa na PvP jaką ja widzę, to wejście na arenę ze statystykami i umiejętnościami postaci narzuconymi przez Blizzarda. Przed wejściem na arenę wybierasz jeden z dostępnych buildów i jazda.

Bo jak inaczej? Nie da się tego zbalansować kiedy ktoś zadaje 10 trylionów obrażeń na sekundę.

Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 09:33

Niech lepiej zabiorą się za cytadelę, która była jednym z wielkich ogłoszeń i której nikt nie robi, bo wymusili grę z party z innymi graczami, totalnie zapominając o graczach konsolowych, którzy często nie chcą płacić abonamentu za możliwość gry online lub wolą grać w dwie osoby. To, że cytadela nie daje nic sensownego to tylko wisienka na torcie.




