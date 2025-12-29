Ten tryb w Diablo 4 od początku był problematyczny. Gracze domagają się jego ulepszenia

Co na to Blizzard?

Społeczność Diablo 4 coraz głośniej domaga się zmian w trybie PvP, który od momentu premiery gry pozostaje na marginesie zainteresowania graczy. Choć Blizzard wprowadził go jako opcjonalną aktywność, wielu fanów uważa dziś, że Pola Nienawiści to niewykorzystany potencjał, który przy odpowiednich zmianach mógłby tchnąć w rozgrywkę nowe życie. Gracze chcą ulepszenia trybu PvP PvP było obecne w Diablo 4 od samego początku. Gracze mogą oznaczyć się jako Naznaczeni Krwią i walczyć z innymi użytkownikami w wyznaczonych strefach, zdobywając m.in. unikalne elementy kosmetyczne. W praktyce jednak tryb ten szybko zyskał opinię chaotycznego i skrajnie niezbalansowanego, przez co większość graczy po prostu go unika.

Na Reddicie temat powrócił za sprawą wątku użytkownika Fat_Foot, który opisał swoje doświadczenia z PvP. Mimo bardzo wysokiego poziomu rozwoju postaci i ogromnej wytrzymałości, każda konfrontacja z innym graczem kończy się dla niego natychmiastową porażką. Jak zauważyli inni uczestnicy dyskusji, problemem jest skala obrażeń w Diablo 4 – postacie są w stanie zadawać absurdalnie wysokie wartości, przez co walka PvP sprowadza się do tego, kto zaatakuje pierwszy.

Część graczy uważa PvP za straconą sprawę, ale inni podkreślają, że podobne problemy rozwiązano już w innych grach. Ich zdaniem tryb ten wymagałby jednak gruntownego balansu i realnego wsparcia ze strony Blizzarda. Rozczarowanie budzi również fakt, że deweloper nie zapowiedział żadnych istotnych zmian w PvP przy okazji ostatnich dużych aktualizacji. Na razie Blizzard skupia się na rozwoju sezonowej zawartości Diablo 4. Pytanie brzmi, czy w przyszłości znajdzie się miejsce także na reanimację PvP, które – według graczy – mogłoby stać się czymś więcej niż tylko martwą ciekawostką.

Jakub Piwoński






