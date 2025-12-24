Nowy album Godsmack jednak powstanie? Sully Erna o przyszłości zespołu

Sully Erna, frontman zespołu Godsmack, zasugerował, że mimo wcześniejszych deklaracji nowy album formacji może jednak powstać.

Muzyk wypowiedział się na ten potencjalnego nowego albumu Godsmack w najnowszym odcinku programu Kylie Olsson Life In Six Strings, realizowanego w Lawrence w stanie Massachusetts, czyli w rodzinnym mieście Erny. W trakcie odcinka Kylie Olsson odwiedza również należący do Erny “music house” w New Hampshire, gdzie artysta pokazuje kulisy swojej twórczości, osobistą kolekcję gitar oraz uczy prowadzącą grać utwór Something Different. Podróż kończy się w siedzibie Godsmack, a rozmowa schodzi między innymi na przyszłość zespołu. Sully Erna sugeruje, że nowy album Godsmack może jednak powstać Zapytany wprost o to, czy Godsmack nagra jeszcze nowy album, Erna odpowiedział:

Myślę, że tak. Co prawda mówiłem wcześniej, że nie będzie kolejnej płyty, ale teraz wiem na pewno, że nie będzie jej już w oryginalnym składzie. Erna powiedział to, odnosząc się do odejścia wieloletniego perkusisty Shannona Larkina i gitarzysty Tony’ego Romboli, ogłoszonego w kwietniu. Sully podkreślił, że obaj muzycy przeszli na emeryturę w bardzo dobrych relacjach z zespołem: Zrobili to oficjalnie i z klasą. Nadal jesteśmy bardzo dobrymi przyjaciółmi, nie ma żadnego dramatu. Ja kompletuję teraz nowy skład, jesteśmy w fazie testów, ale mamy już plany na 2026 rok, z których jesteśmy bardzo podekscytowani. Zespół wchodzi właśnie w jeden z najlepszych momentów w swojej historii. Po tylu latach notujemy rekordową frekwencję na koncertach i wszystko zatoczyło pewne koło.

Na początku miesiąca Godsmack ogłosił kilkanaście koncertów w Europie zaplanowanych na lato 2026 roku, w tym występy w roli headlinera na festiwalach Leyendas Del Rock w Hiszpanii oraz Dynamo Metal Fest w Holandii. Ostatni jak dotąd album Godsmack, czyli Lighting Up The Sky, ukazał się w lutym 2023 roku nakładem BMG. Płyta współprodukowana przez Ernę i Andrew “Mudrocka” Murdocka, była wcześniej zapowiadana jako możliwe pożegnanie zespołu z nowym materiałem. Jeszcze w październiku 2024 roku Erna twierdził, że grupa chce skupić się na graniu największych hitów i honorowaniu ponad 30-letniego dorobku. Jego najnowsze słowa sugerują jednak, że ten rozdział może nie być jeszcze zamknięty.