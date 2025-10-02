Były pracownik Rockstar Games: praca przy Bully „zaczęła przypominać więzienie”

Niedawno dowiedzieliśmy się, dlaczego nigdy nie powstało Bully 2. Dan Houser zdradził, że wynikało to z „problemów z ograniczeniami”. Najnowsze doniesienia z wywiadu opublikowanego w Retro Gamer (via GamesRadar+) rzucają jednak nowe światło na powody trudności, ujawniając warunki, w jakich powstawał Bully.

Według byłego pracownika Rockstar Games praca przy Bully była niezwykle stresująca

Andrew Wood, który pracował w Rockstar Vancouver jako artysta środowiskowy przy Bully, opisał okres rozwoju gry jako trudny, choć pełen sprzeczności. Wspominał ten czas jako doświadczenie typu „love-hate”. Wood wyraził sentyment do ludzi i szalonych rzeczy robionych po godzinach pracy, ale jednocześnie podkreślił ogromny stres towarzyszący temu cyklowi.