Dlaczego nigdy nie powstało Bully 2? Dan Houser zdradza kulisy

Patrycja Pietrowska
2025/09/29 17:30
Dan Houser tłumaczy, dlaczego nie powstało Bully 2.

Pomimo popularności, jaką cieszyła się pierwsza odsłona serii, kontynuacja gry Bully ostatecznie nie została zrealizowana. Tytuł ten, który zadebiutował na rynku w 2006 roku, wyróżniał się na tle innych produkcji studia Rockstar Games. W grze wcielaliśmy się w postać Jimmy’ego, zbuntowanego nastolatka, który starał się przetrwać w surowych realiach szkoły z internatem. Mimo entuzjastycznego odbioru sequel nigdy nie powstał.

Bully 2 mogło powstać, ale zabrakło sił. Rockstar wybrał inne projekty

Ostatnio, rąbka tajemnicy na temat kulis produkcji i jej anulowania uchylił Dan Houser. Houser, który w okresie powstawania i popularności Bully pełnił funkcję szefa i współzałożyciela Rockstar Games, a firmę opuścił w 2020 roku, ostatecznie wyjaśnił, dlaczego gracze nigdy nie doczekali się drugiej części przygód Jimmy’ego. Informacje te zostały przekazane podczas wywiadu, który Dan Houser udzielił IGN na konwencie L.A. Comic Con.

Myślę, że to były po prostu problemy z ograniczeniami. Jeśli masz niewielkiego głównego twórcę i mały zespół starszego kierownictwa, po prostu nie jesteś w stanie zrealizować wszystkich projektów, które byś chciał.

W tamtym okresie Rockstar Games, które zostało założone przez Dana Housera było aktywnie zaangażowane w inne produkcje, co dodatkowo obciążało zespół. To zaś doprowadziło do anulowania planów na stworzenie Bully 2.

Po opuszczeniu Rockstar Games w 2020 roku Dan Houser powołał do życia nową firmę, Absurd Ventures. Tymczasem Rockstar, już po odejściu Dana Housera, skupia się na pracach nad Grand Theft Auto 6.

Akcja gry Bully: Scholarship Edition toczy się w Akademii Bullworth, fikcyjnej szkole z internatem w Nowej Anglii. Opowiada historię złośliwego piętnastolatka Jimmy'ego Hopkinsa podczas radości i smutków okresu dojrzewania. Pokonaj mięśniaków w grze w dwa ognie, rób dowcipy pierwszakom, uratuj kujonów, pocałuj dziewczynę i ustal ostateczną hierarchię w najgorszej szkole w okolicy. – brzmi opis gry.

Źródło:https://insider-gaming.com/bully-2-rockstar-development-bandwidth-dan-houser/

