Dlaczego nigdy nie powstało Bully 2? Dan Houser zdradza kulisy

Pomimo popularności, jaką cieszyła się pierwsza odsłona serii, kontynuacja gry Bully ostatecznie nie została zrealizowana. Tytuł ten, który zadebiutował na rynku w 2006 roku, wyróżniał się na tle innych produkcji studia Rockstar Games. W grze wcielaliśmy się w postać Jimmy’ego, zbuntowanego nastolatka, który starał się przetrwać w surowych realiach szkoły z internatem. Mimo entuzjastycznego odbioru sequel nigdy nie powstał.

Bully 2 mogło powstać, ale zabrakło sił. Rockstar wybrał inne projekty

Ostatnio, rąbka tajemnicy na temat kulis produkcji i jej anulowania uchylił Dan Houser. Houser, który w okresie powstawania i popularności Bully pełnił funkcję szefa i współzałożyciela Rockstar Games, a firmę opuścił w 2020 roku, ostatecznie wyjaśnił, dlaczego gracze nigdy nie doczekali się drugiej części przygód Jimmy’ego. Informacje te zostały przekazane podczas wywiadu, który Dan Houser udzielił IGN na konwencie L.A. Comic Con.