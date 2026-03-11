Były deweloper Bluepoint uważa, że PlayStation wycofuje się z portów PC przez zagrożenie ze strony Steam Machine

Chociaż samo Sony nadal oficjalnie tego nie potwierdziło, coraz bardziej pewne wydaje się, że to koniec portów gier z PlayStation na PC. To oznacza, że wiele marek pozostanie zamknięte w ekosystemie PS.

Od kilku tygodni trwają medialne rozważania na ten temat i każdy próbuje ustalić, skąd po kilku latach taka zmiana postawy. Niektórzy podejrzewali nawet, że może to być kwestia poczucia zagrożenia ze strony nowego sprzętu od Xboxa, znanego jako Project Helix . Inną, aczkolwiek interesującą opinię na ten temat ma Peter Dalton. Mowa tutaj o byłym już szefie działu technologii w Bluepoint Games, które niedawno zostało decyzją Sony zamknięte . Według wspomnianego dewelopera decydującym czynnikiem mogło być tutaj Valve ze swoim Steam Machine, które przy dobrych wiatrach może wpłynąć zarówno na rynek PC-owy, jak i konsolowy .

Posiadacze komputerów osobistych natomiast stracą dostęp do nierzadko hitowych tytułów . Co było tego powodem?

W jaki sposób? Od dawna kluczowa tutaj była sama konstrukcja konsol, będących dla wielu gospodarstw domowych o wiele tańszą alternatywą dla drogich i wymagających regularnych upgrade’ów komputerów osobistych. Dalton twierdzi, że sprzęt Valve ma potencjał, by zniwelować tę różnicę, będąc z jednej strony PC-em, a z drugiej gwarantując konsolowe doświadczenia. To wszystko miałoby czynić z zapowiedzianego na ten rok zestawu realną konkurencję dla PlayStation. Szczególnie w momencie, gdy posiadacze Steam Machine mieliby dostęp do niemal całek biblioteki gier obecnych na PS.

Tak były deweloper Bluepoint opisał swoje spostrzeżenia w serwisie X:

Przeczytałem interesującą opinię na temat tego, dlaczego Sony może wycofywać się z premier gier na PC i zamiast tego mocniej koncentrować się na tytułach ekskluzywnych. Niektórzy przedstawiają to jako odpowiedź na działania Xboxa, ale nie jestem przekonany, czy to jest prawdziwy powód. Bardziej interesującą możliwością jest powstanie ekosystemu konsolowego opartego na Steamie. Konsole istnieją głównie dlatego, że stanowią tańszą i prostszą alternatywę dla komputerów gamingowych. Dla większości gospodarstw domowych zakup dedykowanej konsoli do gier jest łatwiejszy do ekonomicznego uzasadnienia niż budowa czy też utrzymywanie wysokiej klasy komputera. Jeśli jednak Valve wypuści nową konsolę Steam, która zapewni doświadczenie konsolowe, dając jednocześnie graczom dostęp do całej biblioteki gier PC, może to stać się bardzo kuszącą opcją. W takim scenariuszu, gdyby Sony wydawało wszystkie swoje gry na PC w dniu premiery, konsola Steam mogłaby skutecznie oferować to, co najlepsze z obu światów: prostotę konsoli z pełnym zakresem gamingu pecetowego. Byłoby to dość ironiczne, gdyby po dekadach tradycyjnej rywalizacji w segmencie konsol, to Valve ostatecznie wygrało konsolową wojnę.

